Serviço de Patologia do CHMT testa população de Constância – Perto de 300 colheitas realizadas na primeira manhã de testes

O agravamento da situação pandémica no Concelho de Constância fez a Autoridade de Saúde Local avançar com testes a toda a população da freguesia de Santa Margarida da Coutada. Uma operação de testagem em massa, a decorrer nos dias 21,22 e 23 de julho, que conta com a operacionalização do Serviço de Patologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo para a colheita e testagem das amostras, prevendo-se a realização de mais de 1000 testes à Covid-19, durante estes três dias.

Para a concretização desta operação de testes foram acionadas três linhas de colheitas, duas em regime de Drive Thru, com as pessoas a serem testadas nos seus veículos, e uma linha de testagem para quem se desloque a pé.

O Serviço de Patologia Clínica do CHMT deslocou uma equipa de 5 profissionais, técnicos e assistentes operacionais, que, logo na primeira manhã, foi reforçada com mais um elemento, dada a grande adesão da população ao local da colheita. Até às 13h00 foram realizadas perto de 300 colheitas, num arranque muito expressivo desta operação.

As colheitas são posteriormente enviadas para o laboratório do Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo que fará o seu processamento por biológica molecular pela técnica de RT-PCR, método de referência para a deteção do SARS-CoV-2, assim como a identificação das variantes do vírus. Os resultados serão transmitidos à Autoridade de Saúde Local a partir do final da tarde de 21 de julho.

O Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE, está, como tem estado desde o início da pandemia, com o seu Serviço de Patologia Clínica, a colaborar na realização de colheitas e testes à Covid-19, deslocando-se a vários concelhos da área de abrangência do Médio Tejo, colocando os seus recursos técnicos e profissionais ao serviço da população.

