Curso gratuito de Marketing Digital com inscrições abertas na NERSANT

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém está a receber as últimas inscrições para a ação de formação em Marketing Digital, que vai iniciar no dia 28 de julho. O curso é totalmente gratuito, estando disponível para empregados e desempregados com residência no distrito de Santarém.

A implementação de estratégias digitais por parte das empresas veio para ficar, dispondo a NERSANT de um leque de formação gratuita abrangente dentro desta área. Uma das próximas ações a iniciar, com custo zero quer para empresas, quer para os formandos, é o curso de Marketing Digital, que inicia já no dia 28 de julho, em formato e-learning.

A formação, de 25 horas, tem como objetivos avaliar os impactos e os efeitos do advento da nova economia e as transações comerciais a partir de ambientes virtuais – B2C, B2B, B2A, identificar as ferramentas do e-marketing e do e-commerce, bem como aplicar as ferramentas de gestão da informação e da comunicação, criando uma relação de interatividade, centrada nas necessidades dos consumidores.

Internet e os canais de distribuição; Portais/ sites/motores de busca/ centro comerciais virtuais/ lojas virtuais; Tecnologias de informação e a relação com o cliente; E-consumidor; E-marketing; e E-commerce são os módulos de formação que integram o programa do curso.

São elegíveis para participação nesta ação de formação, empregados e desempregados com residência no distrito de Santarém, sendo que no primeiro caso é exigida como habilitação mínima, o 9.º ano, e no segundo, o 12.º ano de escolaridade.

Neste momento, a NERSANT encontra-se a preencher as últimas vagas disponíveis para avançar com este curso, podendo os interessados formalizar a sua inscrição através do portal da associação em https://www.nersant.pt/academia/formacao-financiada/empregados-e-desempregados/curso/marketing-digital/87.

De referir que a participação no curso não tem qualquer custo associado, uma vez que se trata de uma ação no âmbito da Formação Modular Certificada, promovida pela NERSANT e financiada pelo Fundo Social Europeu e Estado Português.

