Escola do 1.º ciclo e Jardim de Infância da Glória do Ribatejo vai ser requalificada

Teve início a empreitada de requalificação da Escola do 1.º ciclo e Jardim de Infância em Núcleo Escolar, na Glória do Ribatejo. A obra foi adjudicada por 1.799.387,81 euros (valor com IVA, a que acrescerão os gastos com equipamentos e mobiliário), que conta com apoio de fundos comunitários no âmbito do Portugal 2020 no valor de 800.804,73 euros.

A intervenção tem um prazo estimado de 15 meses, e inclui a requalificação e ampliação dos edifícios do primeiro ciclo, com criação de cinco salas de aula, uma sala tecnológica, biblioteca, gabinetes para professores e auxiliares, cozinha, refeitório, gabinete para atendimento aos encarregados de educação, espaço multiusos, áreas de recreio e parque infantil, assim como a reabilitação do edifício do Jardim de Infância.

O projeto foi explicado na reunião realizada no Auditório do Espaço Jackson com todos os encarregados de educação. A Câmara Municipal, a Junta de Freguesia de Glória do Ribatejo/Granho e o Agrupamento de Escolas de Marinhais assumiram que no próximo ano letivo, devido às obras e à necessidade de se garantir a máxima segurança a toda a comunidade educativa, as aulas irão funcionar no jardim de infância de Glória do Ribatejo para os alunos que ingressam no primeiro ano e para os do 2.º, 3.º e 4.º anos as aulas decorrerão no Centro Escolar de Marinhais, assegurando o Município a todas estas crianças o transporte (ida e regresso) devidamente acompanhada por vigilante, em diferentes horários, em função de integrarem (ou não) as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s), procurando garantir o máximo conforto e a normalidade possível aos alunos e aos seus familiares.

