Festival internacional do Carrilhão e do Órgão passa pelo Jardim-horto de Camões em Constância

Organizado pela associação CICO de Constância, vai realizar-se no próximo fim de semana (23, 24 e 25 de julho), em todas as freguesias do concelho, o V FICOC – Festival Internacional do Carrilhão e do Órgão.

Do programa faz parte um concerto de música medieval e renascentista pelos TINTINNABVLVM no Jardim-Horto de Camões no sábado, dia 24, pelas 18 horas.

Grupo TINTINNABVLVM vai atuar com a sua música medieval e renascentista

A iniciativa resulta de um protocolo de cooperação no âmbito do desenvolvimento sociocultural local entre a Associação da Casa-Memória de Camões e a Associação CICO – Centro Internacional do Carrilhão e do Órgão, da qual os TINTINNABVLVM são parte.

Sinos e percussões e a poesia de Camões encherão o Jardim-Horto de sons e sensações, em mais uma tarde em que celebramos a música e a poesia e, como sempre, a relação profunda de Constância com a memória do nosso poeta maior.

A entrada é livre (máscara obrigatória). Serão cumpridas as recomendações da autoridade de Saúde.

