Tomar prolonga oferta de vouchers até 40€ a quem use unidades hoteleiras do concelho até final de setembro

Campanha Tomar Check in é mais uma medida do Município para apoiar a economia local afetada pela pandemia, envolvendo unidades hoteleiras mas também restaurantes, pastelarias e cafés, agências de viagens e turismo, agentes de animação turística e guias-intérpretes locais. Quem durma duas noites no concelho ganha um voucher de 20 € por quarto, que pode chegar aos 40 € a partir de quatro noites. Verba que ficará integralmente no concelho, uma vez que será para descontar em experiências locais.

O Município de Tomar decidiu prolongar até final de setembro a duração da campanha Tomar Check in, inicialmente prevista apenas até final de julho. Na sequência de um conjunto de medidas de apoio à economia local que tem vindo a implementar, com êxito, desde o início da pandemia, e cujos reflexos têm tido expressão nacional, a edilidade promoveu esta iniciativa em parceria com empreendimentos turísticos e estabelecimentos de hospedagem localizados no concelho, bem como outros agentes ligados ao setor turístico, igualmente sedeados no concelho.

O objetivo da campanha é incentivar as estadas de duas ou mais noites na hotelaria tomarense, através da atribuição de um voucher para ser utilizado em restaurantes, pastelarias e cafés ou em produtos organizados e realizados por agências de viagens e turismo, agentes de animação turística e guias-intérpretes locais. Os produtos disponibilizados consistem em experiências e produtos gastronómicos, assim como em atividades turísticas e culturais realizadas em Tomar ou a partir do concelho de Tomar.

Na prática, por cada estada de duas noites o visitante recebe um vale de 20 €, por três noites um vale de 30 € e por quatro ou mais noites um vale de 40 €, por cada quarto reservado e pago. Estes vales são sempre divididos em vouchers de 10 €, de modo a que o seu beneficiário tenha maior liberdade na sua utilização, tendo que ser obrigatoriamente utilizados nas experiências propostas, disponíveis para consulta em www.tomarcheckin.pt, onde podem também ser consultados e contactados os estabelecimentos hoteleiros aderentes.

https://tomarcheckin.pt/

Cada voucher só poderá ser utilizado numa única transação, em pagamentos de valor igual ou superior ao valor do mesmo, não havendo lugar a troco ou reembolso, e não podendo ser convertido em dinheiro. Todavia, o pagamento de uma transação poderá ser feito utilizando vários vouchers.

O beneficiário terá acesso ao voucher, entregue pelo estabelecimento hoteleiro, após a liquidação da fatura no momento do check-in. Os vouchers são válidos durante o período da estada, até às 24h do dia de check-out, não podendo ser utilizados após essa data, salvo resolução diferente por parte dos parceiros, sob sua exclusiva responsabilidade e que não obrigue o Município.

Com todas estas oportunidades, faz pleno sentido o slogan da campanha: quem fizer check in não vai querer fazer check out.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...