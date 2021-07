Associação Nacional de Assembleias Municipais reúne com Presidentes das Assembleias Municipais da CCDR Lisboa e Vale do Tejo

A Associação Nacional de Assembleias Municipais (ANAM), realiza esta sexta-feira, dia 23 de julho, na Assembleia Municipal de Ourém, uma reunião de trabalho com os presidentes das Assembleias Municipais da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT).

A propósito deste encontro, Albino Almeida, presidente da ANAM, sublinha a importância do mesmo para debate de temas estruturantes da sociedade portuguesa, sublinhando que «ninguém nos perdoaria se falhássemos o desafio de aplicar, correctamente, este enorme instrumento de financiamento do nosso desenvolvimento colectivo que é o Plano de Recuperação e Resiliência. Neste sentido, as Assembleias Municipais devem ter voz e vez nesta matéria para que efectivamente as políticas decorrentes deste plano cheguem a todos as pessoas em Portugal.»

Inserida na iniciativa “ANAM em Diálogo 2.R – No caminho das regiões”, o evento é direcionado aos presidentes das Assembleias Municipais, decorrendo no âmbito da Estratégia Regional de Lisboa e à Estratégia Regional de Especialização Inteligente de Lisboa, tendo como intuito possibilitar uma verdadeira discussão das políticas regionais.

A palestra, agendada para as 15h00, na Sala das Sessões da Assembleia Municipal de Ourém vai contar com as intervenções de Maria Teresa Mourão de Almeida, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, cuja intervenção será subordinada ao tema “Estratégia de Desenvolvimento Regional 2030 na região de Lisboa”.

No seguimento da reunião, decorrerá ainda, pelas 18h00, a apresentação do livro “Poder Local em tempos de Covid-19” que contará com as intervenções dos professores André Dias Pereira e de Adalberto Campos Fernandes (ex-Ministro da Saúde) e do investigador, e um dos autores desta obra, Luís Mota Almeida.

O evento encerrará com a cerimónia de entrega de prémios “ANAM 2021”.

