Sabores algarvios e escalabitanos à mesa do restaurante “O Torgal”

No âmbito da iniciativa “Provar Portugal na Restauração de Santarém”, no dia 27 de julho, os sabores algarvios e escalabitanos vão encontrar-se à mesa do restaurante “o Torgal” que recebe a especial visita do ”O Algarvio”, para uma mostra gastronómica de excelência. A Cataplana de Peixe é o prato estrela reservado no menu propositadamente criado para este encontro, pelos chefs dos dois restaurantes.

“O Torgal”, criado em 2015 pelo Chef Rodrigo Torgal, é um restaurante que nasce da ideia de ter um negócio próprio e do amor pela cozinha. Com uma ementa maioritariamente italiana e portuguesa variada, faz as delícias dos locais por toda a região de Santarém.

Já o restaurante “O Algarvio”, primeiramente apelidado de “Tasca Rasca”, serve comeres típicos Algarvios, desde o início dos anos 80. Ao longo destes 40 anos, o restaurante tem estado sediado na cidade de Faro, com um serviço distinto que, regularmente, os convida à participação em eventos de gastronomia, em representação da Região de Turismo do Algarve.

Este esperado encontro destes dois restaurantes ocorre no âmbito das celebrações dos 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia, onde, até 21 de setembro, os restaurantes representativos das diversas regiões do país vão visitar Santarém, dando a provar as suas iguarias em parceira com restauração local, com a promoção do Município e da Viver Santarém.

O próximo evento terá lugar a 04 de agosto, no restaurante “O Luís dos Leitões”, que receberá a “Casa Caetano” de Arouca.

