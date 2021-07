TAGUSVALLEY integra a Rede Nacional de Espaços de Cowork

O TAGUSVALLEY – Parque de Ciência e Tecnologia, localizado em Abrantes, integra a Rede Nacional de espaços de cowork.

A rede constituída pelo Governo está alinhada com os objetivos do Programa de Valorização do Interior e incentiva a fixação de pessoas no interior do país, promovendo a partilha de experiências e ideias entre trabalhadores de vários

contextos e origens.

O INOV.POINT – Acolhimento Empresarial e Empreendedorismo, no TAGUSVALLEY, é a estrutura que recebe esta iniciativa e que já está preparada para o efeito com 28 postos de cowork.

Os espaços de cowork são vocacionados para empreendedores, freelancers e empresas que procurem tirar proveito da partilha de recursos, estabelecendo sinergias entre empresas que poderão resultar no benefício e crescimento das

suas atividades profissionais. Estes espaços são dotados de tecnologia que é partilhada por todos, oferecendo todo um ambiente necessário ao bom funcionamento do trabalho.



No INOV.POINT são assegurados serviços como, telefone fixo, internet fibra, impressora, videovigilância, receção de encomendas, limpeza diária, salas de reuniões, auditórios, copa, lounge, estacionamento gratuito, acesso 24he e

muitos espaços verdes.

Para além de uma localização geográfica privilegiada, pois está a 1h30m de Lisboa, a 2 horas do Porto e a, sensivelmente, 2 horas da fronteira com Espanha, o INOV.POINT garante as melhores condições de trabalho, num

ambiente descontraído, mas profissional, e a criação de dinâmicas entre os mais diversos eixos de negócio.

O teletrabalho e o cowork assumem particular importância para os territórios do interior na redução da assimetria geográfica de ofertas profissionais, democratizando as oportunidades entre as regiões de elevada densidade

populacional e as de menor.

O resultado desta fixação é a diminuição da necessidade de deslocações que contribui para a redução da pegada carbónica, para a melhoria da qualidade de vida das populações do interior e, ao mesmo tempo, para uma melhor

conciliação entre vida profissional e familiar.

O TAGUSVALLEY continua empenhado na missão de estimular o empreendedorismo e a competitividade, no estabelecimento de parcerias com as entidades regionais e na promoção do interface das empresas do município

e da região com a produção de conhecimento.

O TAGUSVALLEY é um projeto que teve o seu início em 2000, em Abrantes. Ao longo dos últimos anos foram apoiadas 76 empresas, um volume de negócios acumulado de 50 milhões de euros, um total de 148 postos de trabalho criados, e uma taxa de sobrevivência dessas empresas na ordem dos 76%. O Parque de Ciência e Tecnologia tem, neste momento, 39 empresas que se desenvolvem na sua incubadora de empresas.

Este Parque resulta da aposta da Câmara Municipal de Abrantes (em 2000) em estimular o empreendedorismo e a competitividade na Região, tendo por base a Inovação e a Tecnologia. Teve como parceiros no arranque deste

projeto, de promoção da região onde está inserido, a Associação Empresarial da Região de Santarém (NERSANT) e o Instituto Politécnico de Tomar (IPT).

O Parque, espaço com 15 hectares, é propriedade do Município de Abrantes, e a sua gestão cabe, desde 7 de dezembro de 2004, à Associação sem fins lucrativos, como o mesmo nome.

Para a concretização da sua missão de dinamizar o empreendedorismo e a inovação na região do Médio Tejo, o TAGUSVALLEY conta também, para além das entidades precursoras, com o Instituto Politécnico de Santarém e a Tejo

Energia, como seus associados

