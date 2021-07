Entrevista com Salomé Rafael – É preciso valorizar o ensino profissional e as profissões

Salomé Rafael foi uma das pioneiras da implantação do ensino profissional em Portugal, com a Escola profissional de Salvaterra de Magos, há 33 anos. Desde então, fundou e dirige a Escola Profissional do Vale do Tejo em Santarém, a Escola Profissional de Coruche e a Escola de hotelaria e Turismo de Lisboa e o Pólo de Santa Iria. No total, estas escolas contam 1600 alunos e mais de 200 colaboradores.

Nesta entrevista ao Mais Ribatejo, a ex-presidente da NERSANT – Associação Empresarial da Região de santarém faz um balanço muito positivo do caminho percorrido nestes 33 anos pelo ensino profissional. No entanto, lamenta que ainda estejamos longe da meta de termos pelo menos metade dos alunos do ensino secundário a frequentar o ensino profissional. Salienta que no norte da Europa cerca de 70% dos alunos do secundário frequentam o ensino profissional, enquanto em Portugal essa percentagem é de apenas 30%.

Alunos da Escola Profissional do Vale do Tejo conseguem 100% de empregabilidade

Defende a necessidade de combater o preconceito e de promover a valorização do ensino profissional e das profissões nas escolas básicas e secundárias. “É preciso melhorar muito a orientação vocacional nas escolas básicas e secundárias”, afirma. Só com o envolvimento de todos – comunidades educativas, autarquias, sindicatos e empresários – será possível atingirmos a meta de termos 50% dos alunos do secundário no ensino profissional.

A Escola Profissional do Vale do Tejo tem certificação de qualidade, o que permite monitorizar todo o percurso dos alunos. Uma média de 30% dos alunos que concluem os cursos na EPVT continua a estudar no ensino superior. Por outro lado, os alunos da EPVT têm empregabilidade a 100%. “Na EPVT não conseguimos responder aos pedidos das empresas, que precisam de novos profissionais qualificados”, afirma.

