Profissionais portugueses em destaque no Xira Open PGA & Pro-Am no Santo Estevão Golfe

O torneio de 6 mil euros em prémios monetários é uma novidade no calendário do circuito profissional português e apresenta um formato inovador que só existe nos Açores.

Os ex-campeões nacionais Susana Ribeiro, Tiago Cruz e António Rosado; o atual campeão nacional de seniores Nelson Cavalheiro; e Tomás Melo Gouveia, o 5.º classificado na Ordem de Mérito do ProGolf Tour, uma das terceiras divisões do golfe profissional europeu; são as grandes figuras do Xira Open PGA, o torneio de 6 mil euros em prémios monetários que arranca este sábado com o Pro-Am, no Santo Estêvão Golfe, em Benavente, com os dois dias seguintes, domingo e segunda-feira, serem reservados ao torneio de profissionais.

Trata-se de uma nova competição no circuito profissional português, com características singulares, pois foi fundada por um clube de golfe – o Xira Golfe – com a colaboração da PGA de Portugal; tem o apoio da municipalidade local, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, e realizou provas de apuramento para amadores que irão gozar do privilégio de jogarem alguns dias com os sócios da associação de profissionais portugueses.

Susana Ribeiro foi campeã nacional em 2015, 2016, 2017 e 2019; Tiago Cruz em 2014 e 2015.

António Rosado sagrou-se campeão nacional em 2009 e, depois disso, teve uma carreira de relevo no IGT Pro Tour, na África do Sul, onde chegou a ser o n.º1 do ranking.

Tomás Melo Gouveia está na sua melhor forma de sempre.

Este ano venceu o seu primeiro título internacional no Dreamland Pyramids Classic, em janeiro. Foi ainda 3.º classificado no New Giza Pyramids Challenge, em maio, sempre no Egito, e é por isso que está no top-5 do ranking deste circuito germânico que, no final da época, oferece cinco vagas para o Challenge Tour, a segunda divisão europeia.

A estes nomes poderemos juntar o de Miguel Gaspar, 2.º classificado no Campeonato Nacional PGA Solverde de 2019 e 3.º posicionado em 2020, que tem naturais aspirações a vencer pela primeira vez o título nacional de profissionais, que a Federação Portuguesa de Golfe irá atribuir na semana seguinte, de 28 a 31 de julho, no Belas Clube de Campo.

O Xira Open PGA & Pro-Am é, aliás, a última etapa de preparação para esse Campeonato Nacional Absoluto Hyundai, e não admira que alguns dos bons valores nacionais tenham optado por deslocar-se ao Santo Estêvão Golfe.

O Xira Open PGA é o quarto torneio do circuito profissional português de 2021 e irá seguramente coroar um quarto campeão distinto. Até ao momento houve três etapas do Circuito da FPG. Pedro Figueiredo (o campeão nacional de 2013) venceu a 11 de abril no Amendoeira Golf Resort, em Silves (no O’Connor Jr. Course. Tomás Silva (o campeão nacional de 2018 e 2019) impôs-se a 25 de Abril no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela. O então ainda amador e agora já profissional Pedro Lencart levou a melhor a 6 de junho, no Troia Golf, em Grândola. Por falar em amadores, nos passados dias 17 e 18 de julho, respetivamente no Santo Estêvão Golfe e no Ribagolfe-2, houve dois torneios de apuramento para amadores que atraiu um total de 94 jogadores. O prémio principal destas fases de apuramento foi a qualificação de seis jogadores para o Xira Open PGA que decorrerá no Domingo e segunda-feira, através da classificação gross, e de 49 jogadores que, através da classificação net, asseguraram o seu lugar no Xira PGA Pro-Am de amanhã (Sábado), que tem o seu início às 8h30. «A PGA de Portugal está muito satisfeita com esta iniciativa do Xira Golfe. É algo de inédito que um clube faça apuramentos para os seus sócios jogarem um Pro-Am, mas é uma excelente ideia, adicionando mais valor à competição e aos participantes. Só mostra o dinamismo do clube», disse Nelson Cavalheiro, o presidente da PGA de Portugal. «O Xira Golfe, fundado em 2008, preza sobretudo a competição. Há muitos anos que desejávamos ter um grande evento, uma referência, uma prova rainha para o nosso calendário competitivo. Nunca pensámos em ter um Open da PGA de Portugal, mas inspirámo-nos no Open Pro-Am da Ilha Terceira, um evento com o qual temos excelentes relações», comentou, por seu lado, Fernando Carvalho, o presidente do Xira Golfe. Com patrocínios públicos e privados, o Xira Open PGA & Pro-Am é um projeto para dois anos, mas com intenção de prolongar-se no tempo, à imagem da sua prova de inspiração açoriana, que em 2021 irá já disputar a sua 39.ª edição.

