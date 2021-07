Lucas Azinheiro bate profissionais e vence Xira PGA Pro-Am no Santo Estevão Golfe

Lucas Azinheiro, um amador de alta competição, bateu os profissionais mais consagrados e venceu o Xira PGA Pro-Am que se iniciou este sábado, no Santo Estêvão Golfe, em Benavente.

Luís Braga, Lucas Azinheiro, os vencedores do Xira PGA Pro-Am, e Teresa Martins que entregou os troféus.

O jogador do Clube de Golfe de Vilamoura, que no ano passado brilhou, ao terminar no 7.º lugar o Campeonato Nacional Absoluto Audi da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), beneficiou do contributo do amador (de lazer) Luís Braga, sócio do JuveGolfe.

Esta equipa de Lucas Azinheiro e Luís Braga (um engenheiro de máquinas que trabalha na Lisnave) totalizou 46 pontos, apenas mais 1 do que a dupla constituída pelo profissional Tiago Cruz (campeão nacional de 2014 e 2015) e pelo amador José Rocha Vieira (jornalista).

«Estou na semana de preparação para o Campeonato Nacional Absoluto Hyundai (a FPG arranca com a prova a 28) e as coisas têm de estar bem. Tenho treinado para isso.

Vir aqui foi uma oportunidade de um convite de um patrocinador do torneio. Joguei bem e foi uma volta muito positiva», disse Lucas Azinheiro que está no primeiro ano de universidade, em Lisboa, a estudar para solicitador.

«Foi um privilégio e um prazer jogar com o Lucas. É outro nível ver aqueles drives saírem do alcance visual e depois estarem no meio do fairway», sublinhou Luís Braga, que viu o seu parceiro ganhar o prémio do drive mais longo no buraco 8.

Os outros prémios de habilidade, referentes à bola mais perto no buraco, foram para os amadores Chien Wen Ta (no buraco 4) e Carlos Caeiro (no buraco 15).

O programa desta prova organizada pelo Xira Golfe e pela PGA de Portugal prossegue amanhã com o primeiro de dois dias do Xira Open PGA, com 6 mil euros em prémios monetários, estando a primeira saída marcada para as 8h30.

Cinfira aqui os resultados completos de sábado

