Morreu Otelo Saraiva de Carvalho, militar e estratego do 25 de Abril

Otelo Saraiva de Carvalho, militar e estratego do 25 de Abril de 1974, morreu hoje de madrugada aos 84 anos, no hospital militar, disse à Lusa Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de Abril.

A notícia da morte de Otelo foi inicialmente avançada pela TSF e confirmada depois à Lusa por Vasco Lourenço.

Otelo Saraiva de Carvalho nasceu em Lourenço Marques (atual Maputo), em Moçambique, a 31 de agosto de 1936. Principal estratega do 25 de Abril de 1974, golpe militar que derrubou a mais velha ditadura da Europa (48 anos) e devolveu a liberdade e a democracia aos portugueses.

Responsável pelo setor operacional da Comissão Coordenadora e Executiva do Movimento dos Capitães, elaborou o plano de operações militares do 25 de Abril de 1974. Dirigiu, além disso, as operações com outros militares, a partir do posto da Pontinha, no Regimento de Engenharia n.º 1, onde esteve em permanência desde o fim da tarde de 24 de abril até ao dia 26 de abril de 1974.

Um golpe conduzido de forma genial, tendo os militares conseguido derrubar as formas do regime fascista sem derramamento de sangue (as únicas vítimas foram civis mortos pelos agentes da polítca política – PIDE).

Depois da revolução, foi nomeado comandante da Região Militar de Lisboa, e Comandante do COPCON, com polémica atuação durante o PREC.

Pertenceu ao Conselho dos 20 e ao Conselho da Revolução, e é considerado um dos elementos mais carismáticos do MFA.

Em 1977, publica o livro Alvorada em Abril, em edição da Livraria Bertrand, com prefácio “Um Homem do nosso Destino” de Eduardo Lourenço.

Nas primeiras eleições presidenciais livres após a ditadura do Estado Novo, em 1976, Otelo candidatou-se com um programa de democracia popular e direta, e obteve 16,5% dos votos, sendo vencido pelo seu camarada de armas Ramalho Eanes, eleito Presidente.

Em 1980 cria o partido Força de Unidade Popular (FUP) e volta a concorrer às eleições presidenciais de 1980.

Acusado de liderar a organização terrorista FP-25, foi detido em 1984, e em 1985 foi julgado e condenado em tribunal pelo seu papel na liderança das FP-25 de Abril. Após ter apresentado recurso da sentença condenatória, ficou em prisão preventiva cinco anos, passando a aguardar julgamento em liberdade provisória. Em 1991, Otelo recebeu indulto pelos crimes, que foram amnistiados em 2004.

