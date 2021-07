Para lá da sua utilização funcional, o vocábulo muleta adquiriu significante de auxílio de várias e múltiplas áreas do conhecimento, entre as quais a de esteio político, por isso mesmo, a torto e a direito, na actual conjuntura escrevo serem o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista muletas do governo cobrando juros altos pelos serviços prestados, no entanto, António Costa paga alegremente a espórtula que lhe possibilita manter-se no poder, aprovar leis e medidas, proteger ministros e legiões de comissários políticos ao seu serviço, especialmente nas áreas da propaganda.

O País assiste atónito entre o enjoado e o indiferente enquanto a oposição revela uma virilidade de eunuco num harém de Marajá cansado de libações e ofertas das suas muitas esposas.

A dupla BE /PCP vigia e sustém ataques, ainda na semana passada chumbou a audição no Parlamento do inefável ministro Cabrita, a deputada feroz Mariana Mortágua transforma-se em manso cordeiro quando tem de opinar sobre assuntos do interesse dos comunistas, Jerónimo de Sousa prefere franzir o cenho a ser opositor de Costa embora negue tal propósito, relativamente ao Bloco pura e simplesmente finge ignorar. De quando em vez atira um benévolo remoque, nada mais porque os tempos estão maus para aventuras e eleições antecipadas nem pensar.

Ante tão esdrúxula realidade, ante um PSD amorfo, ante um CDS nas vascãs da agonia, os socialistas rejubilam, calcam a invisível oposição levando-a a fossar na terra ao modo das minhocas, daí o deixa andar, o encolher de ombros do denominado povo que geme e chora suportando a canga da asfixia fiscal (os remediados, alguns reformados), sofrendo as agruras do desemprego, o desespero de jovens sem esperança em melhores dias, dos deserdados da sorte.

Para já não se vislumbram alteridades substanciais, o amiguismo conhece dias de glória, a vida política está a passar à categoria de epidemia a evitar a todo o custo.

Aguentar, aguentar, aguentar!

Armando Fernandes

