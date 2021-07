Será que tenho de ser um sábio tecnológico para fazer depósitos em BTC nos casinos?

Se não sabe nada sobre criptomoedas, poderá pensar que jogar em casinos de Bitcoin seria algo demasiado difícil para si. Saiba, porém, que dar os primeiros passos com o Bitcoin não é tão complicado quanto imagina. Não precisa de ser um sábio da tecnologia para começar a jogar com BTC em casinos online. Permita-nos conduzi-lo num roteiro rápido por tudo o que precisa de saber para começar…

O que devo saber?

Em termos oficiais, existem apenas algumas noções básicas para se familiarizar com o assunto. Deve primeiro compreender o que é uma criptomoeda e como ela difere das moedas fiduciárias. Não precisa de se esforçar para aprender sobre a cadeia de bloqueio ou os nódulos. Em segundo lugar, precisa de saber como e onde comprar criptomoedas e onde as guardar (numa carteira). Finalmente, precisa de saber como depositar com elas nos casinos. É tudo o que há para saber.

Onde posso aprender os fundamentos?

Pode aprender o básico sobre a utilização do Bitcoin no próprio site do Bitcoin. Não obstante, existem muitos recursos online que permitem aos novatos como você a possibilidade de se iniciarem nas criptomoedas numa questão de minutos. Certifique-se apenas de que utiliza guias verificados especificamente para jogos de azar e não guia intensivos para quem quer aprender a investir em BTC.

Utilize os guias dos casinos e as Perguntas Frequentes

Existem muitos recursos para apostar com Bitcoin e nos principais casinos de criptomoeda. Por exemplo, uma visita rápida a um dos principais sites de apostas, tais como o BitcoinCasino.io, irá mostrar-lhe todo o tipo de guias práticos. Estes conduzem-no através dos passos de jogo com criptomoedas nesse site, mas podem, em teoria, ser utilizados para apostar noutros casinos de Bitcoin.

Jogue em casinos compatíveis com criptomoedas e moedas fiduciárias para se familiarizar

Para terminar, é preciso saber como escolher um casino Bitcoin de topo. Idealmente, deverá procurar casinos que sejam licenciados e regulamentados. Além disso, devem oferecer uma variedade de jogos que queira jogar. Finalmente, deveriam aceitar as criptomoedas que está interessado em usar e fornecer suporte 24 horas por dia para obter a ajuda de que necessita em qualquer altura.

Qual é o lugar ideal para os novatos começarem a jogar?

É óbvio que a maneira mais fácil de começar a apostar com criptomoedas é usar os guias sobre o Bitcoin do Casino.io. Enquanto lá estiver, também recomendamos que se junte ao site de apostas em Bitcoin, já que é bastante intuitivo e acolhedor para principiantes nas apostas com criptomoedas. Se quiser fazer compras por lá, também é possível fazê-lo. Certifique-se apenas de que se regista em casinos de criptomoedas que sejam seguros e que tenham sido inspecionados, licenciados e regulamentados, que promovam o jogo responsável e que lhe prestem o apoio que precisa ao jogar online. Contentar-se com algo inferior a isto seria bastante arriscado, quer aposte com criptomoedas ou não.

