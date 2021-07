Enfermeiro Nuno Barreta é candidato do PS à Câmara de Mação para “inverter pirâmide demográfica”

O enfermeiro Nuno Barreta, 45 anos, concorre pelo Partido Socialista (PS) à Câmara Municipal de Mação (Santarém) com o objetivo de “combater a desertificação” e “inverter a pirâmide demográfica”.

Em declarações à Lusa, o cabeça de lista do PS às eleições autárquicas de 26 de setembro disse hoje que se candidata para “combater a desertificação e o envelhecimento populacional”, através de “programas de reforço de incentivos ao tecido empresarial e às respostas sociais”, tendo como grande objetivo “recuperar habitantes” e “inverter a pirâmide demográfica”.

Tendo destacado a “ação social, o apoio aos idosos e o combate à desertificação” como três eixos centrais do seu programa, Nuno Barreta afirmou ainda que estará “sempre recetivo e atento a tudo o que se demonstre de interesse maior para as nossas aldeias, para as nossas crianças, para os nossos idosos, para as nossas empresas, para as nossas associações”.

Nuno Barreta, candidato do PS â Câmara de Mação

Natural de São José das Matas, Mação, Nuno Barreta, atual vereador na Câmara de Mação, liderada pelo PSD, disse que “as premissas contidas na filosofia do lema da sua candidatura – ‘Com Confiança no Futuro, por Mação’ – contemplarão acima de tudo as pessoas”, num programa eleitoral em que “também serão tidos em conta bens, serviços, oportunidades e todo e qualquer elemento físico ou humano que faça parte do concelho”.

Especialista em enfermagem comunitária e a desempenhar atividade profissional no Centro de Saúde de Mação desde 2001, estando ligado à Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, Nuno Manuel Pedro Barreta é ainda empresário e possui dois mestrados em Sociologia (Desenvolvimento e Cidadania), pela Universidade da Beira Interior, e em Enfermagem, de especialização em Gestão de Unidades de Saúde, pela Escola Superior de Saúde de Portalegre.

À Assembleia Municipal de Mação candidata-se pelo PS a engenheira civil Carla Loureiro, atual deputada na Assembleia Municipal e presidente da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Mação, Penhascoso e Aboboreira nos últimos oito anos.

Nas últimas eleições autárquicas em Mação, o PSD elegeu quatro elementos para o executivo, e o PS elegeu um vereador.

O atual presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, também já anunciou a sua recandidatura pelo PSD nas eleições autárquicas do próximo dia 26 de setembro.

