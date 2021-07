Politécnico de Santarém participa no Congresso Internacional Literacias no Século XXI

O Instituto Politécnico de Santarém participou no Congresso Internacional Literacias no Século XXI (ICCL2021) – International Congress on 21st Century Literacies (ICCL2021), com a Professora Sónia Seixas, vice-Presidente do IPSantarém e as docentes Ana Loureiro e Dina Rocha, da ESE – IPSantarém, que integraram a Comissão de Organização e a Comissão Científica do evento.

Organizado pelo Politécnico de Portalegre, este Congresso teve lugar nos dias 15 e 16 de julho, para promover a literacia em diferentes áreas do conhecimento, como parte integrante do direito à educação. Foram abordados diferentes temas neste encontro, nomeadamente as literacias digital, financeira, ambiental, quantitativa, científica e emocional, bem como as literacias nas áreas da saúde e gestão, STEM, leitura e bibliotecas, cinema, media, educação e artes, entre outras.

O convite para integrar a organização e a dinamização de um dos painéis foi dirigido à coordenadora do Mestrado Recursos Digitais em Educação da ESE, Ana Loureiro, e à Diretora da Unidade Biblioteca do IPSantarém e docente na ESE, Dina Rocha.

As duas docentes organizaram o painel Information Literacy – Perspectives, Challenges and Trends, e apresentaram a comunicação “Media and Information Literacy (MIL): timeless perspective”. O painel teve a participação de Tatiana Sanches, bibliotecária na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Lisboa e investigadora, que apresentou a comunicação “Bringing Information Literacy into Higher Education: from words to actions”; de Jorge Borges, do Gabinete do Plano Nacional de Leitura e investigador, que interveio com a comunicação “Learning and teaching with the Web” e Julio Alonso-Arevalo, Bibliotecário da Facultad de Traducción y Documatatión da Universidade de Salamanca, investigador e gestor do blog Universo Abierto, que apresentou a comunicação “Makerspaces in libraries: From Information Literacy to Creative Literacy”.

A atualidade do tema do Congresso e as comunicações apresentadas imprimiram uma forte qualidade ao evento, aguardando para breve a publicação dos resumos das comunicações e posteriormente a publicação em formato de artigo científico em revistas da área.

