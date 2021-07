Santarém recupera ideia de elevador adormecida há mais de um século

O município de Santarém quer recuperar uma velha ideia que esteve adormecida durante mais de 100 anos. Desde o final do século XIX que não era apresentado qualquer projecto para a criação de uma ligação para facilitar o acesso ao planalto escalabitano a partir da Ribeira de Santarém

A inauguração da estação ferroviária de Santarém contribuiu para o aumento do número de viajantes que passaram a utilizar o comboio como meio de transporte para alcançar a região de Santarém. A primeira locomotiva a vapor parou na estação localizada na Ribeira de Santarém no dia 1 de Julho de 1861. No bairro que nasceu e cresceu junto do rio Tejo encontrava-se ainda o porto que recebia as embarcações que circulavam pela principal estrada fluvial da região para transporte de passageiros e de mercadorias.

Numa época em que as alternativas para a subida até ao cimo da vila de Santarém se resumiam apenas a penosas caminhadas ou ao transporte em carruagens e outros veículos de tracção animal, foram apresentadas várias propostas para a criação de uma ligação ao planalto escalabitano. Localizado sobre uma elevação com pouco mais de 100 metros de altura, desde a idade média que a calçada da Atamarma era a principal via para se chegar ao centro da antiga vila, embora fossem igualmente utilizados outros acessos desde o bairro ribeirinho, como a estrada que subia pela calçada de Santa Clara.

O projecto do Caminho-de-ferro funicular de Santarém, apresentado em Junho de 1891 (Arquivo Histórico Municipal de Santarém)

Visionários no tempo

No livro recentemente editado pelo município local, Santarém: Arte, História e Património, o historiador Luís Mata enumerou cronologicamente a lista de visionários sobre os quais encontrou registo de terem apresentado projectos destinados a facilitar o acesso ao planalto, contornando as características geográficas. “Para mitigar este problema começou a ser equacionada, desde 1883, a construção de um elevador funicular de carris”, conta Luís Mata. Nesse ano, foi apresentado um primeiro pedido de concessão por Carlos Augusto de Almeida Coutinho e João Maria Cardoso Freire de Andrade, dois moradores na vila de Alcobaça. “O projecto esbarrou nas reticências da Comissão Executiva da Junta Geral do Distrito”.

Dois anos depois, 1885 revelou-se bastante prolífico e criativo, embora todos os planos apresentados tivessem sido recusados. Ao longo do ano foram conhecidos quatro pedidos para a construção de acessos ao planalto. As iniciativas partiram de Francisco Dâmaso de Morais, de Santarém, de Januário de Brito Mendes, da Golegã, e de Augusto de Sampaio Garrido e António Pedro de Aragão Morais, ambos de Lisboa. Passados quatro anos, em Junho de 1889, a autarquia concedeu a este último um prazo de seis meses “para início dos trabalhos de montagem do elevador, sob pena de caducidade da concessão”, escreve Luís Mata. O projecto morreu ao atingir a data limite de 30 de Novembro de 1890, acabando também por levar à suspensão de um outro requerimento apresentado um mês antes, no final de Maio de 1889, por José Alves Ferreira e António Alves Ferreira.

A criação de uma ligação ao planalto escalabitano atraiu também a atenção de dois engenheiros de Lisboa, António José de Amaral Cardoso e António Carlos Roma Barbosa. Em Novembro 1890, “solicitam à Câmara autorização para construção e exploração de uma linha funicular entre Santarém e a estação de caminho de ferro, através da calçada da Atamarma”, lembra o historiador. O projecto chegou à Câmara em Junho de 1891, mas acabou por nunca sair do papel onde foi delineado.

“A última notícia que temos relativa à intenção da construção de um elevador”, aconteceu em 3 de Setembro 1891. Neste dia, “foi presente ao executivo um requerimento do barão de Kesseler e de Ernesto Bosset, no qual pedem a concessão do estabelecimento e exploração de um elevador de caminho de ferro com tração a vapor pelo sistema de caminho de ferro misto”. Mais ambicioso do que os anteriores, este novo projecto “visava pôr em contacto a estação de caminho de ferro, a ponte D. Luís e o bairro da Ribeira com o bairro de Marvila”, começando o traçado no largo de Marvila, “seguindo ao longo da rua de Marvila, Terreirinho das Flores, rua de S. Martinho, avenida da Alcáçova, largo do Queirós, em direção à Ribeira, com bifurcação para a ponte e a estação”, recorda ainda Luís Mata.

Localizado a cerca de 100 metros de altura, o acesso a Santarém inspirou diversos visionários ao longo dos tempos

Elevar Santarém

130 anos após o abandono do último projecto conhecido, a ideia de construir uma ligação entre a Ribeira de Santarém e o planalto escalabitano regressou à ordem do dia. No passado dia 21 de Junho, a Câmara Municipal de Santarém (CMS) anunciou a intenção que “pretende ligar por ascensor a zona da Estação de Caminhos de Ferro na Ribeira de Santarém à zona do depósito de São Bento, no Planalto da Cidade”, um projecto que conta com a parceria da empresa municipal Águas de Santarém.

A imagem divulgada pelo município de Santarém que indica o local onde deverá nascer um novo acesso por elevador ao planalto

Nesse sentido, foi contratado para efectuar um estudo prévio o gabinete de arquitectura PB.ARQ – Arquitectura Paisagista, também responsável por ter criado o projecto das escadas rolantes de acesso ao Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, em Lisboa. Com um prazo de 150 dias, este gabinete vai trabalhar com diferentes técnicos do município, das Águas de Santarém, em articulação com a equipa do PGEES – Plano Global de Estabilização das Encostas de Santarém. Paralelamente, vai ainda ser realizado um “o estudo da viabilidade da construção de parques de estacionamento no Planalto junto à nova infra-estrutura”. Em busca da melhor solução, a autarquia informou ainda que vão ser consideras “as diversas condicionantes ao projecto, que pode passar por escadas rolantes cobertas, elevador ou teleférico”. Ricardo Gonçalves, presidente da CMS, considera que “este é um passo muito importante para a mobilidade e planeamento da cidade, que, apesar de pensado há alguns anos, só agora, após estabilização da encosta, pode ter seguimento”. O autarca realça que, “torna-se ainda mais justificável a sua concretização pela lamentável decisão do Governo PS de não deslocalizar a linha do Norte do actual traçado”.

Carlos Quintino

