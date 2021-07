Atiradores da Casa do Benfica de Santarém com boa participação no torneio do Montijo

O Torneio do 46.º aniversário da Associação Recreativa e Desportiva dos Bons Amigos em tiro com armas de ar comprimido decorreu no Montijo, tendo os atletas da Casa do Benfica em Santarém participado nas 3 Disciplinas: Pistola, Carabina e Carabina Cano Articulado.

Na disciplina de Pistola, na classe de Séniores, Ricardo Fernandes classificou-se no 14.º Posto com 507 pontos.

Na classe Veteranos, Alexandre Fernandes obteve a 3.ª posição com 528 pontos.

Na disciplina de Carabina, na classe de Séniores, Octávio Pereira classificou-se no 9.º lugar com 481.9 pontos.

Na Disciplina de Carabina Cano Articulado, Octávio Pereira obteve o 11.º lugar com 311 Pontos e Carlos Garcia terminou no 24.º posto com 266 pontos.

