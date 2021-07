Comemora-se hoje o centenário da descoberta da insulina

A Plataforma Saúde em Diálogo, a Associação Mellitus Criança e o Museu da Farmácia vão dinamizar hoje, dia 27 de julho, às 18h00, no Museu da Farmácia, uma sessão intitulada “Insulina: 100 anos a salvar vidas!’’ para assinalar o centenário da descoberta da insulina.

A história da introdução da insulina em Portugal, o papel das associações de doentes no apoio ao doente diabético, o papel do farmacêutico na área da diabetes: desde a investigação à tecnologia farmacêutica, assim como a importância da promoção da literacia junto dos cidadãos relativamente à prevenção e à gestão adequada da doença, são alguns dos tópicos em discussão na sessão.

«Este é um marco bastante importante para o setor da saúde e uma descoberta revolucionária no tratamento da diabetes. Antes da descoberta da insulina, ter diabetes significava uma esperança média de vida muito curta, uma vez que a forma de controlar a doença levava muitas vezes ao definhar do doente até à morte. Com a insulina a vida destas pessoas mudou. Assim, esta sessão tem assim como objetivo celebrar um dos feitos mais memoráveis na história da medicina, que permitiu e permite ainda salvar milhões de vidas!», afirma Hélder Martins, presidente da Associação Mellitus Criança e pertencente aos Órgãos Sociais da Plataforma Saúde em Diálogo.

A mesa redonda conta com a participação de Ana Paula Martins, professora e investigadora da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (FFUL) e Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos; Luis Gardete Correia, endocrinologista, presidente da Fundação Ernesto Roma e elemento da Comissão Executiva das Comemorações do Centenário da Descoberta da Insulina; José Manuel Boavida, endocrinologista e presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) e Hélder Martins, presidente da Associação Mellitus Criança e elemento do Conselho Fiscal da Plataforma Saúde em Diálogo. A moderação fica a cargo de João Neto, diretor do Museu da Farmácia e presidente da Associação Portuguesa de Museologia (APOM).

A sessão realiza-se no dia 27 de julho, o mesmo dia da descoberta da insulina no ano de 1921, e conta também com transmissão online nas três páginas de Facebook das organizações responsáveis pela iniciativa. A organização do evento conta ainda com o contributo da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) e da Comissão Executiva das Comemorações do Centenário da Descoberta da Insulina.

A insulina foi descoberta por Frederick Banting e Charles Best, tendo sido administrada pela primeira vez em animais e ministrada com sucesso em humanos em janeiro de 1922. Os dois cientistas responsáveis pela descoberta receberam o Prémio Nobel da Medicina em 1923.

