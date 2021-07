Engenheiro Chaleira Damas é candidato da CDU à Câmara de Abrantes

A Coligação Democrática Unitária (CDU) apresentou hoje a candidatura de João Chaleira Damas, engenheiro mecânico aposentado, à Câmara Municipal de Abrantes, executivo que não integra desde 2017, anunciando o objetivo de reforçar a votação obtida nas últimas autárquicas.

Perante cerca de uma centena de apoiantes e com uma intervenção muito crítica à atual gestão de maioria socialista em Abrantes, da saúde à habitação, passando pela cultura, vias de comunicação e gestão dos dinheiros públicos, Chaleira Damas disse que “a CDU assumirá uma intervenção distinta, na exata medida das responsabilidades que (…) forem confiadas, na defesa dos interesses das populações e a presença necessária para dar corpo a causas e aspirações locais e voz exigente para garantir uma gestão eficaz e transparente”.

Segundo afirmou o candidato comunista, “nas contas do município de 2020, com a pandemia a exigir apoio às famílias e empresas, as receitas foram superiores ao orçamentado, os custos inferiores ao previsto em vários milhões de euros os quais faltaram nas obras por concluir, nas empresas que não receberam, nos salários que não pagaram e na falta de apoios referidos”.

Chaleira Damas, numa longa intervenção sobre a governação socialista, concluiu as suas críticas ao afirmar que “a síntese apresentada preocupa os candidatos da CDU”, e defendeu que, “para alterar a trajetória descrita, é preciso mudar de política”, reafirmado a “necessidade” da coligação ter “presença organizada e institucional (…) só possível com a retoma dos assentos na Câmara Municipal”.

Nesse sentido, defendeu, “a CDU tem projeto” e “é alternativa”, desde logo “assumindo o caráter público da prestação dos serviços básicos essenciais, recusando a apropriação privada da gestão da água”, com uma gestão “orientada para minimizar as dificuldades que atingem as famílias e as empresas” em tempos de pandemia, e para “identificar as causas e procurar soluções para inverter a evolução demográfica negativa”, com mais e melhores acessibilidades e reforço da cobertura digital em todo o concelho.

Com o lema “Futuro de Confiança”, Chaleira Damas referiu ainda as preocupações da CDU ao nível ambiental e o objetivo de “reduzir as origens poluentes e alterar os hábitos de consumo no sentido do interesse coletivo e do bem-estar comunitário”, defendendo ainda a “mobilização” para manter os postos de trabalho e um futuro sustentável para a Central a Carvão do Pego, a isenção do pagamento de portagens na A23, – “um garrote ao desenvolvimento” -, para além de “manter e valorizar o coberto florestal, indispensável para captar o carbono sendo, ao mesmo tempo, uma riqueza natural com impacto na economia local, regional e no emprego sustentável”.

A CDU concorre com o lema “Futuro de Confiança” às eleições autárquicas e “orientará as suas atividades pelas ideias de “trabalho, honestidade e competência”, máximas que o deputado António Filipe, presente na sessão, disse que “traduzem um percurso de intervenção reconhecido aos eleitos da CDU de como estar no poder local”, e às quais juntou a ideia de “coerência”.

Tendo afirmado que “o melhor resultado da CDU será o melhor resultado das populações”, o representante do Comité Central do PCP, e deputado eleito por Santarém, lembrou as lutas travadas em Abrantes ao nível da saúde, do emprego e do ambiente, entre outras, e da “coerência” em manter a luta pela “reposição das freguesias, pela regionalização, extinção de portagens” nas antigas SCUT, “contra a precariedade laboral” e pelo “reforço de investimento no Serviço Nacional de Saúde”, entre outros.

“Não ter eleito um vereador (em 2017, em Abrantes) não nos impediu de continuar a trabalhar em defesa das populações e a CDU assume as responsabilidades que o povo lhes der”, concluiu.

João Manuel Chaleira Damas, candidato a presidente da Câmara Municipal de Abrantes, tem 71 anos, é Engenheiro, natural de Rio de Moinhos, e foi Chefe de Divisão nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Setúbal, tendo exercido funções enquanto vereador da CDU na Câmara Municipal de Setúbal e de eleito na Assembleia Municipal de Setúbal. Esteve envolvido na criação da Zona de Intervenção Florestal (ZIF) de Aldeia do Mato, Rio de Moinhos e Martinchel, onde ainda participa.

Luís Lourenço, 53 anos, Licenciado em Engenharia Zootécnica e em Farmácia e a exercer neste momento a profissão de Técnico Apícola, foi anunciado como sendo o cabeça de lista da CDU à Assembleia Municipal de Abrantes, e Lino Réquio como mandatário da candidatura.

A CDU concorre a nove das 13 assembleias de freguesia do concelho, tendo anunciado que Ana Cruz, operadora de supermercado, é a candidata à União de Freguesias (UF) de Abrantes e Alferrarede, Anabela Martins, assistente operacional, concorre à UF de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, Laurindo Cruz, vendedor, é o cabeça de lista à Junta de Freguesia de Bemposta, e António Louro, reformado, concorre à freguesia de Mouriscas.

Dário Lima, conferente de abastecedor de linha, é o candidato à Assembleia de Freguesia de Tramagal, Manuel Tomás, reformado, concorre à UF de São Facundo e Vale das Mós, João Luís Madrinha, mecânico, concorre à UF de Alvega e Concavada, Carlos Falcão, reformado, avança à Freguesia do Pego e Jesuíno Pereira Marques, reformado, é o candidato a Rio de Moinhos.

Nas anteriores autárquicas, em Abrantes, o PS elegeu cinco elementos para o executivo, e o BE e o PSD elegeram um vereador cada.

Além de Chaleira Damas, pela CDU, os candidatos anunciados até hoje são Manuel Jorge Valamatos, atual presidente, que concorre pelo PS, Armindo Silveira é o candidato do BE, Vítor Moura concorre pelo PSD, e Vasco Damas é o cabeça de lista do ALTERNATIVAcom.

As eleições autárquicas estão agendadas para o dia 26 de setembro.

