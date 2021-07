O falo caído imagem de uma presidência por terras de Constância…

O falo era adorado pelos povos antigos como um símbolo da fecundidade da natureza. Sabe-se que constitui um tema recorrente na psicanálise enquanto signo de poder. O que não se sabia era que o falo caído pode ser a imagem de um executivo sem visão nem ambição, impotente para erguer sequer um “frade”, colunelo que um camião derrubou porque a autarquia não há meio de corrigir a sinalética e a toponímia, permitido a existência de duas ruas com a mesmo nome na mesma freguesia. Uma a norte e outra a sul, nomeadamente, do Tejo.

Camião invadindo a Praça Alexandre Herculano, do centro histórico de Constância, no dia 26 de Julho de 2021. Foto do grupo + Constância do Facebook.

A imagem do falo caído, resulta de um acidente recente de viação, contra o vetusto pelourinho do centro histórico da vila de Constância. Desleixo de uma autarquia que permite que por engano haja camiões destinados à margem sul, da CAIMA, a entrarem na margem norte, na zona de protecção e salvaguarda. O inevitável, aconteceu. Este acidente contra aquele imóvel de interesse público é mais um acto resultante da negligência deste executivo para com a defesa do património. Há trapeiras a desaparecer num lado e a aparecer no outro e uma lamentável descaracterização da vila, com especial incidência no casario. A falta de protecção do património pode fazer recuar o Governo na classificação do centro histórico? Não sabemos para já.

450 sobre a autonomia do nosso concelho e de elevação a Vila da povoação (data ignorada pela câmara) será que no actual território existe coesão territorial económica e social? Ou, pelo contrário, existem três freguesias, três comunidades autónomas sem interacções, laços ou relações significativas? A separação entre Constância e o “outro lado do Tejo” foi uma evidência até muito recentemente.

E hoje? O que mudou? Como avaliar o actual nível de coesão? Quais os indicadores de avaliação? E o caso da Pereira? Deixou de ser considerada aldeia pela mão do PDM…A falta de uma ponte com boas acessibilidades e rápido fluxo rodoviário não estará a impedir o desenvolvimento do concelho? Um concelho dividido pelas águas.

Qual a alternativa na impossibilidade da construção de uma nova ponte a médio prazo? Reforma administrativa? Haverá uma terceira via? Como potenciar a zona de servidão militar? Trazendo investimentos de larga escala para aqui, a nível científico e tecnológico? Atraindo mão de obra qualificada? O problema existe. Fugir dele não é solução .Nesta maré de recuperação económica devido à pandemia, pergunto: -Que fez a nossa assembleia municipal de Constância para informar a comunidade sobre as oportunidades do Plano de Recuperação e Resiliência? As verbas já estão a chegar.

Colunelo (“frade”) do Pelourinho de Constância, derrubado por um camião, no dia 26 de Julho de 2021. Foto de Ricardo Escada.

É urgente a recuperação económica dos nossos comerciantes e empresários. Podemos e devemos trabalhar a duas velocidades. A curto e médio prazo e a longo prazo.Para ser sincero, estes autarcas que estão no poder dizem-me pouco ou quase nada. Não os conheço na sua maioria. Nem me identifico com a leitura minimalista e corporativa que fazem do exercício do poder local. E não sinto interesse em dialogar com os mesmos. Dialogar o quê? Não vejo nada de atractivo nas suas intenções políticas. O recandidato vem falar de medidas para o próximo mandato as quais poderão integrar qualquer programa de qualquer partido. Fixar pessoas, mais empresas e apostar numa praia, etc é coisa que fica bem em qualquer território do interior, com características semelhantes ao nosso. Mas qual é a visão estratégica? Para mim o futuro só pode passar pela educação a um nível de excelência. A oferta pós secundário há-de polarizar as respostas. Enquanto essa realidade não chega temos de nos organizar em torno do nosso potencial turístico e cultural, apostando num produto turístico como seja a proposta que já tornei pública da marca “Constância”. O plano de desenvolvimento terá de trabalhar a duas velocidades. António Mendes teve a oportunidade de gerir o concelho no tempo das vacas gordas e de sair como Comendador. As novas gerações de autarcas locais apresentam-se com muita vontade para falar e pouca para trabalhar. Esta inércia mata. Tenho ouvido diversos constancienses e posso dizer que há um sentimento de tristeza e de desilusão. Sentem a sua/ nossa vila… morta.

É por eles e pelos nossos que estou disponível para combater os “mornos” que não trouxeram mais valias para a nossa qualidade de vida. Trouxeram tristeza e inércia. Não, obrigado! A valorização do nosso território tem sido um desafio para os poderes central e local ao longo destes 45 anos de autonomia das autarquias. A existência de diferentes velocidades no que concerne ao desenvolvimento tem conduzido as políticas no sentido de uma aposta na convergência dos territórios com a mobilidade, política, economia e emprego. Há uma corrente que defende precisamente a convergência de territórios e não a valorização ou coesão territorial. O argumento radica no facto das regiões se desenvolverem a diferentes velocidades, defendem. As regiões seriam assim objecto de análise , caso a caso, na medida dos desafios geográficos, políticos e sociais, em que estejam inseridas. A agenda do desenvolvimento assume assim uma perspectiva construtivista que, na aparência nada parece ter de censurável. Só na aparência., claro.

Recordo que o município de Constância, pela voz do seu antigo presidente, António Mendes, esteve na vanguarda da contestação da lei do fundo de equilíbrio financeiro que por via dos seus critérios, penalizava os municípios mais pequenos e de baixa densidade. Temos aí um ministério dito da coesão territorial que prevê acções de promoção das diferenças entre os territórios de baixa densidade e superior. A criatividade dos nossos governantes não tem fim…Encontra-se aprovado pelo Conselho Europeu, nomeadamente, o plano de recuperação e resiliência português. Quais os projectos de investimento dos nossos actores locais e regionais? Como dizia a ministra da área recentemente “O PRR será tanto mais do nosso território, do nosso interior, quanto maior for a capacidade de execução na eficiência energética, na habitação, na área da saúde, na área dos transportes”. Grande parte destas verbas não têm beneficiários identificados. É já notícia que Portugal vai receber treze por cento das verbas do PRR nos próximos dias.

Alguém conhece a estratégia da assembleia municipal de Constância para a aplicação e eficaz divulgação do PRR? As políticas decorrentes deste plano deveriam chegar a todas as pessoas. Para que serve uma assembleia que não é voz nem porta de acesso a este extraordinário instrumento de financiamento colectivo? As verbas do PRR e do programa Portugal 2030, totalizam 40 mil milhões de euros. Uma parte importantíssima destas verbas vai ser executada através dos programas operacionais regionais. Não há tempo a perder com autarcas sem ambição e visão. Temos de aproveitar as verbas que aí vêm. Temos de erguer o “colunelo” e provar ao senhor da terra do “eu tinha falo” que é possível ser muito mais activo e vigoroso…



José Luz

(Constância)

PS- Não uso o dito AOLP.









