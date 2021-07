Vinhos do Tejo reforçam promoção na Polónia e apostam na Rússia

A estratégia de promoção dos Vinhos do Tejo tem passado, em grande parte, pelo mercado internacional, o que segundo a CVR Tejo, “se tem revelado, sem dúvida, numa aposta ganha, com reflexo na abertura de novos mercados e no aumento significativo de vendas”.

Um caminho feito de forma concertada, entre a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) e os agentes económicos da região, suportados pelo trabalho de consultoria da Wine Intelligence, que através de estudos de mercado ajudou a apontar as direcções. Começaram, em 2014, por identificar seis como os mercados estratégicos a explorar e trabalhar entre 2014 e 2020. Para este ano e tendo em conta todas as condicionantes ao nível das viagens e dos eventos, cabe reforçar a promoção na Polónia e estrear-se em um novo mercado: a Rússia.

A Polónia é, actualmente, o mercado mais importante para os Vinhos do Tejo, seguindo-se o Brasil, onde duplicámos as vendas em 2020. Por isso mesmo são países onde a promoção tem acontecido, in loco, mesmo em tempos de pandemia. Algo que é possível devido à estratégia da CVR Tejo, que elegeu parceiros locais para desenvolver a promoção de forma mais efectiva e onde o papel dos “Embaixadores dos Vinhos do Tejo” foi preponderante. Esta foi também a “fórmula de sucesso” implementada na Rússia.

O “Embaixador dos Vinhos do Tejo” para a Rússia foi eleito no início do ano, tendo desde logo viajado para Portugal para uma imersão no Tejo. Foi literalmente pelo rio que começou, com uma viagem de barco, que lhe muito o entusiasmou. Seguiram-se visitas e provas em dez produtores, que elegeram este como um mercado a trabalhar – Adega do Cartaxo, Casal Branco, Casal da Coelheira, Companhia das Lezírias, Encosta do Sobral, Enoport Wines, Fiuza, João M. Barbosa Vinhos, Quinta da Lagoalva e Quinta da Ribeirinha. Depois desta visita de estudo, foi tempo de fazer viajar os Vinhos do Tejo eleitos para a Rússia, dando-os a conhecer e degustar em dois eventos já realizados: um em Moscovo e outro em São Petersburgo. Estão ainda previstos outros eventos e acções para este ano. De notar que a Rússia é o décimo país mais populoso do mundo, com mais de 140 milhões de habitantes. A sua capital, Moscovo, é uma das maiores cidades mundiais, sendo também o principal centro económico, financeiro e político deste país. A Rússia é a sexta maior economia mundial, tendo um impacto brutal nas relações comerciais com Portugal. O vinho é um produto de relevo, na medida em que estão apostados em diminuir o volume de álcool consumido – face à vodka, bebida nativa de eleição.

Com uma dimensão diferente, em termos de área e população, a Polónia é quase que uma coqueluche para os Vinhos do Tejo, sendo que é “namorado” desde 2005, ano em que a CVR Tejo promoveu a primeira acção neste mercado. Actualmente são mais de vinte os produtores com presença na Polónia, com destaque para Adega do Cartaxo, Casal Branco, Casa Cadaval, Casal da Coelheira, Casal do Conde, Casa Paciência, Companhia das Lezírias, Enoport Wines, Falua, Fiuza, João M. Barbosa Vinhos, Pinhal da Torre, Quinta da Alorna, Quinta da Badula, Quinta da Lagoalva, Quinta da Lapa, Quinta da Ribeirinha e Santos & Seixo – Encosta do Sobral.

Para além de eventos direccionados a profissionais e ao público enófilo, realizados naquele país, os Vinhos do Tejo patrocinam o Concurso Nacional de Sommeliers da Polónia, competição onde os Vinhos do Tejo são elemento essencial das provas, junto desta importante classe de prescritores. Somam-se ainda as visitas inversas, com vindas de medias, sommeliers e compradores de vinhos ao território dos Vinhos do Tejo.

