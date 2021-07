Joana Fabiano é a candidata do PS à Junta de Freguesia de Valada

Natural de Valada assume a missão de “FAZER BEM” pelo desenvolvimento harmonioso de Valada, Porto de Muge, Reguengo e Palhota

Joana Fabiano, de 38 anos, é a candidata do Partido Socialista à Junta de Freguesia de Valada, nas eleições autárquicas de 26 de setembro. Natural de Valada, Joana Fabiano é gerente de loja e exerce, desde 2017, o cargo de Tesoureira no executivo liderado por Margarida Abade.

Joana Fabiano conhece bem a população de Valada e as suas maiores preocupações e desafios. A candidata do PS defende muito o trabalho de proximidade com as pessoas e acredita que “ser presidente de Junta é ter como missão contribuir para o bem-estar de todos aqueles que vivem e investem na freguesia”.

A luta em defesa do Rio Tejo, o reforço do policiamento da GNR, a ligação da rede de saneamento básico à nova ETAR de Valada, a conclusão da revisão do PDM e a reabilitação das casas abandonadas, a requalificação da Ponte Rainha D. Amélia, o novo Viaduto de Santana e a nova Ponte do Vale de Santarém, a requalificação das zonas de lazer e a implementação de um novo parque infantil para Porto de Muge, a requalificação da aldeia da Palhota, a estação de autocaravanismo, o desenvolvimento turístico, a dinamização do Mercado de Valada, um melhor serviço de transporte público, a requalificação da rede viária e a implementação de medidas para encontrar alternativas à circulação do trânsito de pesados e o reforço do trabalho conjunto com os agricultores e com o universo associativo da freguesia são prioridades assumidas por Joana Fabiano nesta candidatura.

