Não há problema… fica para o próximo mandato! (áudio)

Em 24 de setembro de 2015 foi aprovada por maioria pela Assembleia Municipal de Santarém uma Recomendação para a “Criação de Estrutura de Acolhimento para Autocaravanas”, que aparentemente teve na altura a anuência e concordância da Câmara Municipal.

Há mais de dois anos, em julho de 2019, lembrei este assunto a propósito da na altura recente aprovação das candidaturas ao programa “Criação e Dinamização da Rede de Infraestruturas para o Autocaravanismo do Alentejo e Ribatejo”. Tinha-se então sabido que Santarém nem sequer se candidatou a este programa, não aproveitando assim esta oportunidade de financiamento, como fizeram muitos outros concelhos da zona, quer do Alentejo, quer do Ribatejo! Uma possibilidade que se perdeu sem tentar sequer…

Entretanto, há cerca de um ano, foi anunciado, com pompa e circunstância, como já estamos habituados, que o projeto para a construção de um Parque de Caravanismo, apresentado pela Câmara Municipal e pela empresa municipal Viver Santarém tinha obtido aprovação de Fundos Comunitários, através do Programa Valorizar. Segundo comunicado do Município, o projeto teria apoio de 99 400 €, sendo o investimento de 180 000€.

Estamos em 2021, na reta final deste mandato autárquico, e, ao que creio, nada mais se soube sobre esta pretensa obra que, na melhor das hipóteses, estará bem atrasada. E quase 6 anos se passaram desde a decisão da Assembleia Municipal…

Certamente que estamos perante mais uma das muitas obras anunciadas e prometidas para mostrar pretensa (intenção de) trabalho feito e de empenho, mas que se vão eternizando no tempo. Mais uma a ser empurrada com a barriga para conclusão no próximo mandato – é que depois, se perderem as eleições, o problema é dos outros, se as ganharem, logo se verá porque as eleições estarão novamente muito distantes…

Francisco Mendes

