CIMLT comparticipa transporte escolar para alunos do ensino secundário na Lezíria do Tejo

A CIMLT – Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo vai comparticipar, no próximo ano letivo, os passes dos alunos do Ensino Secundário que residam na região e frequentem as escolas da Lezíria do Tejo.

A maioria dos alunos do Ensino Secundário pagava 50% do seu passe e com esta medida não terão qualquer encargo de transporte escolar.

A presente medida encontra-se enquadrada no âmbito do PART (Programa de Apoio à Redução Tarifária), dado que houve um acréscimo de verba este ano, e terá um custo estimado de cerca de 225 000€ para o 1º período do ano letivo 2021/2022 e de cerca de 580 000€ por ano letivo.

De lembrar que o PART permitiu, desde maio de 2019, aplicar um desconto de 35% nos passes rodoviários, 30% de desconto nos passes ferroviários e o passe navegante com a Área Metropolitana de Lisboa (AML), a partir de Azambuja, a 40,50€.

Com esta comparticipação, a CIMLT vem reforçar o seu papel intermunicipal de apoio ao ensino.

