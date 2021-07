NERSANT dinamiza missões empresariais virtuais para o Canadá e Marrocos

Se a exportação dos seus produtos ou serviços é uma ambição, não perca a oportunidade de reunir virtualmente com compradores do Canadá e de Marrocos já em outubro. A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, no âmbito do seu apoio à internacionalização das empresas da região, vai realizar missões empresariais virtuais a estes mercados, financiadas pelos fundos europeus.

O apoio à internacionalização das empresas da região do Ribatejo é um dos meios que a NERSANT utiliza para levar a cabo a sua missão: o reforço da competitividade empresarial do distrito de Santarém. Neste sentido, a associação realiza anualmente diversas ações de promoção da região e dos seus negócios além-fronteiras, muitas delas com condições especiais de participação, através de diversos projetos financiados que dinamiza.

No próximo mês de outubro, as empresas que tenham interesse em iniciar ou reforçar processos de exportação dos seus produtos ou serviços para os mercados do Canadá e de Marrocos, têm a oportunidade de participar nas missões empresariais virtuais que a associação está a organizar. Para cada uma das ações internacionais, a NERSANT agendará, tendo em conta os interesses e objetivos pré-definidos pelas empresas participantes, reuniões de negócios entre as empresas da região e diversos compradores locais, cujo objetivo final é a concretização de negócios.

As missões empresariais ao Canadá e a Marrocos têm caráter multissetorial e englobam, assim, a identificação de oportunidades de negócio de acordo com os interesses das empresas participantes, e a realização de reuniões institucionais e reuniões bilaterais com empresas locais, que possam vir a ser potenciais clientes, parceiros ou fornecedores. Estas ações são organizadas no âmbito do projeto conjunto Negócios no Mundo, sendo que as empresas elegíveis terão acesso a cofinanciamento de 50%, no âmbito do COMPETE / PT2020.

Todo o processo de verificação da elegibilidade da empresa e do respetivo agendamento das reuniões será organizado pela NERSANT, podendo os participantes focar-se na melhor estratégia e metodologia de abordagem aos respetivos mercados, pelo que quanto mais cedo a empresa se inscrever, mais tempo haverá para a correta preparação das reuniões virtuais.

A missão empresarial virtual ao mercado do Canadá acontece de 04 a 08 de outubro, sendo que a ação ao mercado marroquino decorre entre 11 e 15 do mesmo mês. Os interessados em integrar qualquer destes eventos de apoio à internacionalização podem desde já efetuar a sua pré-inscrição, através de preenchimento de formulário disponibilizado no portal da associação, em https://www.nersant.pt/agenda/.

Para mais informações, as empresas candidatas devem contactar o Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da associação através do e-mail negociosnomundo@nersant.pt ou do número de telefone 249 839 502.

