NERSANT promove economia da região do Sorraia com feira online

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai realizar em outubro a primeira edição da Feira Empresarial Digital do Sorraia, com o objetivo de promover a economia e negócios desta região. As empresas associadas da NERSANT não têm qualquer custo de participação.

A presença no digital é, nos dias que correm, de extrema importância para as empresas, pelo que a NERSANT tem vindo a realizar, desde 2020, diversos certames virtuais com o objetivo de alavancar os negócios das empresas da região.

Na sequência desta prioridade, imposta pela pandemia do Covid-19, a associação realizou já diversos certames digitais, de caráter setorial e multissetorial, mas também de caráter local, sendo disso exemplo a 1.ª Feira Empresarial Ourém+Digital, decorrida em junho e que recebeu cerca de 11.000 visitas.

Em outubro, será a vez de a NERSANT dar voz às empresas da região do Sorraia, com a dinamização da primeira edição da Feira Empresarial Digital do Sorraia, que tem como objetivo dar a oportunidade às empresas do concelho de Benavente, Coruche e Salvaterra de Magos, de poderem promover os seus negócios, produtos e / ou seus serviços, a sua área de atuação, e estabelecerem contactos com atuais e futuros clientes.

O certame virtual, à semelhança dos anteriores, irá decorrer na área de feiras do portal de negócios da NERSANT – Compro no Ribatejo – e onde cada uma das empresas participantes terá direito a um espaço virtual dedicado onde de poderá apresentar, bem como dar a conhecer o seu catálogo de produtos e serviços. A feira estará acessível a qualquer visitante, sem necessidade de registo no portal, sendo possível entrar em contacto direto com as empresas, através da mesma.

No âmbito do certame, e de forma complementar, a NERSANT está também a trabalhar num programa de eventos de interesse empresarial, com algumas temáticas específicas para a abrangência do Sorraia.

A participação na Feira Empresarial Digital do Sorraia é totalmente gratuita para as empresas associadas da NERSANT, devendo as mesmas registar o seu interesse na área do certame, em https://compronoribatejo.pt/feira/1-feira-empresarial-digital-do-sorraia.

Para mais informações, os interessados devem contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da NERSANT, através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507.

