Programação cultural da rede VOLver anima agosto em Vila Nova da Barquinha

Consulte aqui o programa cultural da rede VOLver que vai animar Vila Nova da Barquinha durante o mês de agosto.

CIRDANCE do Clube de Instrução e Recreio (CIR) ex-Tuna da Moita do Norte é uma escola de danças de salão com as vertentes de dança solo, social e de competição, com idades a partir dos seis anos.

DANÇA

CIRDANCE

Danças de Salão | Clube Instrução e Recreios Ex-Tuna

VILA NOVA DA BARQUINHA _ ANFITEATRO DE TANCOS

14 DE AGOSTO

HORÁRIO _ 19:00 | Sábado | DURAÇÃO – 40 minutos

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA _ M/6

CIRDANCE do Clube de Instrução e Recreio (CIR) ex-Tuna da Moita do Norte é uma escola de danças de salão com as vertentes de dança solo, social e de competição, com idades a partir dos seis anos.

www.facebook.com/Zarita3

Evento gratuito, com lugares marcados (80)

Reservas: reservas@cm-vnbarquinha.pt, 249720358, 962722668, 927410436

Levantamento de bilhetes: Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha

Grupo Folclórico “Os Pescadores de Tancos”

DANÇA

Grupo Folclórico “Os Pescadores de Tancos”

VILA NOVA DA BARQUINHA _ ANFITEATRO DE TANCOS

14 DE AGOSTO

HORÁRIO _ 21:30 | Sábado | DURAÇÃO – 30 minutos

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA _ M/6

Fundado a 13 de junho de 1981, composto por 45 elementos, sócio da Federação do Folclore Português, ao longo dos anos o grupo tem atuado de Norte a Sul de Portugal e em alguns países Europa. Um bocado sobre Tancos, povoação muito antiga, situada no alto do Ribatejo, onde se sai da lezíria e se entra na charneca.

Tancos é rico em sabedoria popular e folclore. É este trabalho de recolha que o grupo tem para vos oferecer, recordando os tempos passados com a mesma alegria e vivacidade que os nossos antepassados. São os nossos alicerces da nossa existência como povo Ribatejano e português.

Evento gratuito, com lugares marcados (80)

Reservas: reservas@cm-vnbarquinha.pt, 249720358, 962722668, 927410436

Levantamento de bilhetes: Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha

Imagem do filme de animação Uma Aventura nos Mares sobre a grande viagem de exploração de Fernão Magalhães, que fez a primeira circun-navegação da terra em 1522

CINEMA

Uma Aventura nos Mares

VILA NOVA DA BARQUINHA _ PARQUE DE ESCULTURA CONTEMPORÂNEA ALMOUROL

21 DE AGOSTO

HORÁRIO _ 21:30 | Sábado | DURAÇÃO – 90 minutos

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA _ M/6

A expedição de Magalhães e Elcano foi a primeira viagem de circum-navegação da Terra e aconteceu entre 20 de setembro de 1519 e 6 de setembro de 1522. Sendo a expedição financiada pela coroa espanhola e comandada pelo português Fernão de Magalhães, o trajeto acabou por ser terminado pelo comandante espanhol Juan Sebastián Elcano.

Esta épica aventura mudou o rumo da História e provou algo absolutamente extraordinário: tal como se especulava desde o tempo de Pitágoras (século VI a.C.), o planeta tinha uma forma esférica.

Evento gratuito, com lugares marcados (25 famílias)

Reservas: reservas@cm-vnbarquinha.pt, 249720358, 962722668, 927410436

Levantamento de bilhetes: Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha

Banda de jazz Leon Baldesberger “Meersalz”

MÚSICA

Leon Baldesberger “Meersalz”

VILA NOVA DA BARQUINHA _ PARQUE DE ESCULTURA CONTEMPORÂNEA ALMOUROL

28 DE AGOSTO

HORÁRIO _ 18:00 | Sábado | DURAÇÃO – 70 minutos

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA _ M/6

Trata-se da formação que começou por ser o projeto de Bacharelato de Leon Baldesberger na Escola Superior de Música de Zürich (ZHdK), e que na altura foi eleito Best of Swiss Jazz Bachelor 2012 pela mesma escola. Dois anos mais tarde, voltou a ser avaliado com a nota máxima no concerto final de Mestrado na escola. Estilisticamente poder-se-ia descrever como “augmented minimal odd-meter”, onde excertos cuidadosamente estruturados e orquestrados, nos quais predomina a combinação entre ritmos complexos e harmonias, andam de mãos dadas com a improvisação. O projeto tem evoluído continuamente desde a sua formação, tendo passado por vários clubes e festivais na Suíça, Alemanha, Portugal e Espanha, entre os quais se destacam o reputado moods, Bird’s Eye, Hot Clube de Portugal, Salao Brazil, Centro Andaluz de Arte Contemporánea, El Musicário, Sommersby Out Jazz, Festival Jazzolontia, Festival F, Festival Os dias do Jazz, entre outros. O disco de estreia “Störfaktor” foi gravado no Hitmill Studio –Zürich em setembro de 2015 e apresentado na Suíça no início de 2016. O segundo álbum “Odd Matters” foi gravado em outubro de 2018 nos Trafalgar Studios em Espanha e lançado em abril de 2019, edição da Blue Asteroid Records. O terceiro disco “Grilled Orange” foi lançado em dezembro de 2020.

www.facebook.com/leonbaldesbergersmeersalz

Evento gratuito, com lugares marcados (120)

Reservas: reservas@cm-vnbarquinha.pt, 249720358, 962722668, 927410436

Levantamento de bilhetes: Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...