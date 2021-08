Realizador escalabitano Francisco Noras apresenta curta-metragem “Maria José Maria”

A apresentação da curta-metragem de Chico Noras (Francisco Noras), realizador de Santarém, teve lugar este sábado, 31 de julho, na Casa do Brasil. Uma sessão que contou a participação de Inês Barroso, vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, e dos atores do filme, André Gago e Eunice Correia.

Inês Barroso deu as boas vindas aos atores presentes e felicitou Francisco Noras pela realização do seu novo filme, afirmando que há muito em Santarém para explorar. A vice-presidente lembrou que o Município apoiou este projeto desde que jovem realizador “bateu à porta” a pedir ajuda e apresentou o argumento.

Inês Barroso considera que o realizador scalabitano tem tudo para brilhar, com as suas produções, e levar Santarém a um patamar mais alto com a participação nos Festivais de Cinema nacionais e internacionais, reiterando que é muito importante ser feliz na cidade que nos viu nascer.

Francisco Noras agradeceu a todas as instituições e empresas que tornaram possível a realização e produção deste filme, que teve uma campanha de angariação de fundos a decorrer nos meses que antecederam a sua gravação.

Segundo Chico Noras, esta curta-metragem é um filme de época enquadrado no género de terror psicológico, com laivos de comédia negra e humor absurdo. Um estilo que foge ao tradicional do “cancioneiro cinematográfico português”. Para Chico Noras Santarém foi o palco ideal para este filme de época, pela riqueza do potencial cultural da Cidade.

“Maria José Maria” é um filme produzido por 50 Cuts Associação Cinematográfica, inteiramente gravado na cidade de Santarém, na última semana de julho, que conta uma história verídica, um crime horripilante que abalou Portugal em meados do século XIX. Um filme que conta com os atores André Gago, Eunice Correia e José Neto no elenco principal e ainda com os scalabitanos Fernanda Narciso, António Júlio Santos, Rui Silva e Bruno Ribeiro.

