Varino Vala Real está de volta à Rota dos Mouchões em Azambuja

O varino Vala Real está de volta às águas do rio Tejo, na Rota dos Mouchões, em Azambuja. A bordo do varino Vala Real, embarcação típica do Tejo, o visitante pode descobrir o património natural e cultural, no seu estado mais puro.

Ao longo da rota, é imperdível contemplar os Mouchões, pequenas ilhas que emergem das águas do rio Tejo e das margens repletas de salgueiros que acolhem inúmeras espécies de aves que aqui habitam – as garças boieiras, garças reais, corvo-marinho, águia pesqueira, guarda rios, entre tantas outras. Das águas do rio saltam aqui e acolá as fataças, os barbos, as enguias, o sável e a lampreia, eles são os Reis da gastronomia do rio. Não há como ficar indiferente à fauna e flora que nos envolve, com as suas cores e formatos, nesta que é uma viagem que nos aguça os sentidos.

Ao navegar, tranquilamente com uma paisagem de beleza ímpar que nos envolve, descobrimos as aldeias construídas em palafitas onde habitam os pescadores Avieiros retratados por Alves Redol.

Fica o convite para sair da rotina, desfrutar a natureza, numa viagem que pode proporcionar a sensação de paz e liberdade, em total comunhão com a natureza, pela Rota dos Mouchões.

Para mais informações e reservas poderá dirigir-se ao Posto de Turismo de Azambuja ou entrar em contacto através do 263 400 476 / turismo@cm-azambuja.pt / 917 204 758 / info@ollem-turismo.com

barco

