Ciclismo no Ribatejo – Tiago Santos vence Volta a Portugal de Cadetes

Tiago Santos cortou a meta em 1.º lugar em Santarém. Foto GRPC/CMS

Tiago Santos (Alcobaça CC/Crédito Agrícola) conquistou este domingo, 1 de agosto, a 13.ª edição da Volta a Portugal de Cadetes, impondo-se também na terceira etapa, a mais dura da competição, que ligou Rio Maior a Santarém.



A etapa de 84,9 quilómetros, marcada por três contagens de montanha e por uma chegada em subida, foi atacada desde o início. As inúmeras movimentações não colocaram em xeque a camisola amarela de Juan José López (Valverde Team/Terra Fecundis) até à entrada no último quarto do percurso.

Foi muito disputada a última etapa da Volta a Portugal em Cadetes, realizada no distrito de Santarém. Foto GRPC/CMS



Nessa altura, a cerca de 20 quilómetros da meta, destacaram-se quatro corredores. Entre eles estavam o português Tiago Santos e o espanhol Héctor Álvarez (Grupo Sime/Level), terceiro e quarto da geral à partida. Com este duo atacaram Tiago Silva (Grupo Desportivo de Lousa) e José Moreira (Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel).

A entrega dos prémios na meta instalada em Santarém. Foto GRPC/CMS



O quarteto rolou grande parte dos quilómetros finais com uma vantagem para o pelotão entre os 40 e os 50 segundos. Foi o suficiente, com as bonificações da meta, para que a discussão da etapa valesse também a classificação geral.



Na meta, em Santarém, Tiago Santos foi mais forte do que Héctor Álvarez, chegando ambos com 2h16m52. O terceiro, a 7 segundos, foi Tiago Silva. Juan José López cortou a meta no pelotão principal.

Feitas as contas, Tiago Santos sagrou-se vencedor da Volta a Portugal de Cadetes, sendo acompanhado no pódio por dois espanhóis. Héctor Álvarez, que ficou a 8 segundos, e Juan José López, que registou um atraso de 11 segundos.

“A etapa de ontem não correu muito bem, porque demos muita vantagem ao primeiro. Sabíamos que o dia de hoje seria muito duro. Era preciso atacar a corrida. Tentei fugir mais de uma vez, até que surgiu a oportunidade. Ainda era muito longe da meta, mas entendemo-nos bem na frente. No final consegui ganhar ao sprint e estou muito feliz”, descreve Tiago Santos, corredor natural de Alcobaça, que tem 16 anos e pratica ciclismo desde os seis, tendo Rui Costa como referência de profissionalismo.

Foto GRPC/CMS



Além da Camisola Amarela IPDJ, Tiago Santos venceu também a Camisola Verde Instituto Politécnico de Santarém, símbolo de melhor na classificação por pontos. Henrique Lopes (Seissa/KTM Bikiseven/Matias & Araújo/Frulact) envolveu-se nas primeiras fugas do dia, conseguindo, assim, a Camisola Azul Polisport, de melhor trepador. A Camisola Branca O Ciclismo Vai à Escola, que premeia o melhor cadete de primeiro ano, foi arrebatada por Héctor Álvarez. O Grupo Sime/Level triunfou por equipas.

Tiago Santos recebeu o prémio das mãos da vereadora Inês Barroso. Foto GRPC/CMS



Foi um dia de muitas emoções. Antes das desportivas, houve tempo para as emoções pessoais. A partida foi antecedida por um minuto de silêncio homenageando Pedro Silva, ontem falecido. Esta iniciativa repetiu-se em todas as corridas de ciclismo realizadas hoje em Portugal.

Inês Barroso, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Santarém, marcou presença na cerimónia de entrega dos troféus aos ciclistas e às equipas vencedores da 13.ª Volta a Portugal em Bicicleta de Cadetes Masculinos, onde aproveitou para enaltecer o trabalho desenvolvido pela atleta scalabitana Tata Martins (Maria Martins) que está a competir nos Jogos Olímpicos em Tóquio. Inês Barroso, aproveitou para agradecer à Federação Portuguesa de Ciclismo por ter escolhido Santarém para acolher a derradeira etapa da prova, reiterando o entusiasmo para que Santarém seja também palco de provas do Ciclismo Feminino.

