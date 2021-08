Programação em rede – Teatro para crianças, arte urbana, cinema documental e dança animam noites nos municípios da Lezíria do Tejo

A Programação em Rede promovida pela Lezíria do Tejo registou esta semana uma grande intensidade de realizações, em diversos municípios do território.

O espetáculo Tejo por um Fio, da Associação Aqui há Gato

A Associação Aqui Há Gato apresentou o seu espetáculo “Tejo, por um Fio”, centrado nas preocupações ambientais, no jardim Equuspolis da Golegã (na quarta-feira, dia 28 de julho), no Centro Escolar de Azinhaga (na quinta-feira, dia 29 de julho) e no Cineteatro de Rio Maior (no sábado, dia 31 de julho). Trata-se de uma proposta estética enternecedora, emotiva e cativante. Um espetáculo belíssimo que encanta pequenos e mais crescidos, uma produção de grande qualidade estética e de sensibilização ambiental. Verdadeiramente imperdível.

Para quem ainda não viu, depois de uma interrupção em agosto, o espetáculo voltará a ser apresentado a partir de setembro, com um calendário de itinerância nos concelhos da Lezíria.

Arte Urbana na Azinhaga, com a direção do artista Bigod

Já no que toca à Arte Urbana, sob direção do artista Bigod, decorreu um workshop na Azinhaga, que culminou com a pintura de um painel alusivo ao Nobel José Saramago, localizado no Parque das Merendas, junto ao rio Almonda. Seguem-se, em agosto, residências artísticas em Rio Maior, Chamusca e Cartaxo.

Rio Maior acolheu também a residência em Cinema Documental, dirigida pelos Waves of Youth, tendo sido produzido o documentário “Ligações Salgadas“, apresentado na sala da Cooperativa Agrícola dos Produtores de Sal, nas Marinhas de Sal, em Rio Maior (pode ver o documentário em https://www.youtube.com/watch?v=11YxQdhhhgk).

Já antes tinha decorrido idêntica residência artística em Santarém, com apresentação pública marcada para o dia 28 de agosto, no Convento de São Francisco.

Dançar… com Vindimas, espetáculo de dança apresentado este sábado à noite na parada da ex-EPC em Santarém

Finalmente, o Círculo Cultural Scalabitano estreou no passado sábado, dia 31 de julho, “Dançar com… Vindimas”, um espetáculo de dança que, na sua fase final, incluiu uma residência artística com a participação de dez pessoas da cidade de Santarém. O espetáculo foi apresentado na antiga parada da ex-Escola Prática de Cavalaria.

Apesar do vento que se fazia sentir, mais de uma centena de pessoas assistiram maravilhadas a este magnífico espetáculo, com coreografia de São Noronha, da Academia de Dança do CCS e produção do Círculo Cultural Scalabitano.

No final, o público aplaudiu de pé e com entusiasmo, visivelmente satisfeito.

“Dançar com… Vindimas” segue agora para a Chamusca (14 de agosto) e Cartaxo (28 de agosto), onde decorrerão também residências artísticas, envolvendo igualmente as pessoas destes concelhos.

