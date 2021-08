Vídeo – União de Santarém apresenta plantel e estreia-se a jogar com o SL Benfica este domingo

A União Desportiva de Santarém fez a apresentação pública do novo plantel, para a época 2021/2022, que vai participar na Liga 3, campeonato criado esta época pela Federação Portuguesa de Futebol e que será o terceiro escalão do futebol nacional, com início no dia 15 de agosto.

A equipa técnica, com o treinador Acácio Santos, ao centro

A apresentação do plantel de 26 jogadores e dos elementos da equipa técnica e dirigente teve lugar este sábado, 31 de julho, no Jardim da República, em Santarém.

Em 26 jogadores, 17 são caras novas, entre os quais 4 internacionais, mantendo-se 9 jogadores da época passada ou promovidos dos escalões jovens.

Veja AQUI todos os nomes do novo plantel da UDS.

O treinador Acácio Santos mantém-se no comando da equipa, prometendo “trabalhar, jogo a jogo, para dignificar a equipa e colocar Santarém no mapa”.

O treinador Acácio Santos disse ao Mais Ribatejo que está satisfeito com as novas contratações que vieram reforçar o plantel.

“A expectativa é ganhar os jogos todos e dignificar o emblema que trazemos ao peito”, declarou Diogo Pires, o médio-centro que se mantém na equipa da UDS.

O novo plantel da União de Santarém para a época 2021/2022

Já Miguel Rodrigues, uma das novas contratações desta época, ex-Rio Ave e internacional sub-21, promete “empenho máximo” nesta época e apela aos adeptos para apoiarem a equipa: “Vocês vão ser fundamentais para estarmos a festejar daqui a 8-10 meses”.

O presidente da UDS, Mário Amoroso, apela ao apoio de todas as forças vivas da cidade. “Vamos lutar jogo a jogo e no fim fazemos as contas”, concluiu.

A Liga 3 vai ter início no dia 15 de agosto. A equipa está a treinar e irá fazer os primeiros jogos em casa no estádio de Rio Maior, até terminarem as obras de renovação do Campo Chã das Padeiras.

O primeiro jogo de apresentação da UDS com a equipa de Sub-23 do SL Benfica tem lugar este domingo, 1 de agosto, às 17h30, no estádio municipal de Rio Maior. O jogo não tem público mas será transmitido em direto no Canal 11.

