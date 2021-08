Como fugir de scams nos casinos online em Portugal?

Com o surgimento de um mercado de jogo online regulamentado em Portugal, o risco de ser vítimas de esquemas ou outras práticas menos lícitas diminui. No entanto, para que possa jogar sempre os seus jogos de casino online favoritos com o máximo de segurança, proteção e transparência possíveis, é essencial perceber quais são os cuidados a ter ao registar conta num casino online autorizado em Portugal.

Neste momento com cerca de vinte casinos online regulamentados e licenciados em Portugal, da responsabilidade da Entidade SRIJ, é importante saber o que essa regulamentação representa. Além de como esta poderá proteger mais os direitos e a proteção de dados de todos os seus jogadores portugueses.

De realçar que, para que casinos online legais em Portugal estejam no mercado, terão sempre que passar por uma fase criteriosa e exigente de testes e comprovativo de boa credibilidade e reputação. Ou seja, é uma clara garantia que não terá riscos de ser vítima de algum tipo de scam. No entanto, estes são os pontos a considerar, como forma de diminuir ao máximo as suas chances de não estar a jogar no casino online num ambiente justo e seguro.

1. Optar apenas por casinos online autorizados

Mesmo sendo oferecido um bónus ou uma promoção superior noutros casinos, é crucial que não se sinta tentado em registar conta num casino que não esteja autorizado em Portugal. Isto porque, mesmo com as elevadas ofertas, nos casinos não regulamentados não existem autoridades que possam salvaguardar que estará a jogar em jogos transparentes ou até mesmo que possa conseguir levantar os seus ganhos no casino.

Por isso mesmo, através das informações atualizadas do SRIJ, caso sinta que possa estar a ser vítima de algum scam ou até mesmo de poder estar a jogar jogos viciados, é essencial que consulte essa lista, como forma de comprovar que estará a jogar num casino online autorizado em Portugal. Sem dúvida que, atualmente, esta é a forma mais eficaz e rápida de conseguir comprovar que não este é realmente a ser enganado, enquanto pretende jogar nos casinos online.

Portanto, mesmo com bónus que possam ser maiores, jamais arrisque em jogar em casinos não legais em Portugal. Lembre-se que o foco dos jogos de casino deverá ser sempre a diversão do jogador, pelo que é impossível conseguir se divertir caso esteja a jogar num casino que dá zero de garantias que, mais tarde, poderá recuperar o dinheiro que investiu inicialmente nesse operador.

2. Ter cuidado com influencers que promovem casinos ilegais

Infelizmente, um dos padrões que mais se tem verificado nestes últimos tempos é a promoção de casinos online não legais em Portugal, sobretudo por parte de influenciadores digitais ou até mesmo através de redes sociais e/ou plataformas de streaming. Naturalmente, tal como registado em cima, caso esteja a abrir conta num casino que não está presente no site do SRIJ, correrá o risco de poder ser vítima de um esquema fraudulento.

Dessa forma, jamais se sinta tentado a arriscar o seu capital por apenas gostar de um influenciador digital que costuma jogar online nesse mesmo casino não regulamentado. É essencial perceber que essas promoções abusivas apenas são feitas após os “influencers” terem aceitado quantias muito avultadas para essa promoção. Tal acontece porque os próprios influenciadores percebem que estão a cometer ilegalidades por aceitarem promover casinos que não estão autorizados em Portugal.

3. Cuidado com os ganhos falsos nas redes sociais

Quantas vezes já não se deparou com uma publicação online, principalmente nas redes sociais, onde alguém mostra um “screenshot” ou um documento em que “prova” que conseguiu ganhar um grande prémio ou até mesmo um jackpot avultado, tentando assim alimentar os seus seguidores? Ora, como já deverá saber, a maioria dos jogadores não consegue ganhar dinheiro com os casinos. Pelo que, não deverá ser influenciado pela demonstração de “riqueza” ou de ganhos que não poderão ser comprovados.

Assim sendo, antes mesmo de poder acreditar nalguma publicação desse género, perceba o motivo para que essa pessoa esteja a divulgar esses “ganhos” nos casinos online. Na maioria dos casos, existe uma razão para que o façam, pelo que tome cuidado em relação a esses potenciais scams que podem surgir dentro do mercado iGaming. Infelizmente, não existe um sistema infalível para conseguir ser lucrativo, a longo prazo, nos casinos online em Portugal ou qualquer outro país.

4. Não adira a grupos de especialistas em Casino

Cada vez mais existem grupos ou “especialistas” que, utilizando sobretudo as redes sociais e o seu poder de influência, tentam que possa pagar por uma subscrição mensal ou semanal, como forma de partilharem formas “milagrosas” de conseguirem bater determinados jogos de casino online. Porém, tal como foi realçado, matematicamente tal não é possível, uma vez que o ditado “a casa ganha sempre” continua a ser muito correto.

Na maioria dos casos, como forma de aliciar jogadores a poderem entrar no seu grupo de especialistas, são divulgados os tais ganhos dentro dos casinos online. Ou então, acabam por usar a técnica de depoimentos (sendo a maioria falsos ou pagos), como forma de criar uma sensação de presença social e reputação fortes dentro da comunidade de apostadores. Mais uma vez, não deverá acreditar em tudo o que vê nesses grupos, especialmente os grupos pagos que não apresentam os resultados exatos publicamente.

5. Gaming e iGaming são indústrias diferentes

Apesar dos nomes serem semelhantes, não deverá nunca os misturar. Isto porque, apenas por um jogador de gaming ter sucesso, não significa que este também seja um pró nos jogos de iGaming (casino online). Mais uma vez, devido à importância e impactos crescentes das redes sociais na sociedade, muitas vezes se confunde o sucesso na área do gaming com o iGaming. Contudo, é crucial perceber quais são as diferenças e se, por outro lado, existem algumas semelhanças.

Primeiramente, entenda que os jogos competitivos de gaming são realizados com a premissa que as equipas ou jogadores têm as mesmas condições para ganhar. Ou seja, matematicamente poderá ser mesmo um vencedor. Tal não acontece com a indústria do iGaming, onde os casinos terão sempre vantagem (nem que seja ligeira) nos jogos que apresentam.

Porém, é essencial entender que jogos como o poker online permitem que possa estar a jogar num sistema mais semelhante ao gaming. Isto porque, mesmo sendo paga uma comissão às salas de poker online, estará a jogar contra jogadores reais e em condições iguais a todos os seus adversários na mesa.

