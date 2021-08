Mostra do Turismo do Ribatejo encerra com mais de 10.000 visitas virtuais

A Mostra do Turismo do Ribatejo, certame virtual organizado pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém com o objetivo de promover o potencial turístico desta região, terminou no passado sábado, com um balanço muito positivo. No total, foram registadas mais de 10.000 visitas virtuais ao evento.

Sendo o turismo uma das áreas da economia mais afetadas pela crise pandémica, a NERSANT entendeu voltar a promover o setor com a realização da Mostra do Turismo do Ribatejo, certame que decorreu de 1 a 31 de julho na plataforma de negócios Compro no Ribatejo, com a participação de 61 empresas e um total de 363 produtos e serviços apresentados.

No certame virtual, a associação promoveu a natureza, o património, a cultura e a gastronomia da região do Ribatejo, através da apresentação das empresas e operadores que trabalham este território. Em exposição na Mostra do Turismo do Ribatejo, estiveram, desta forma, hotéis, alojamentos locais, restaurantes, empresas de animação outdoor, museus e espaços culturais do Ribatejo, entre outros operadores, que puderam participar gratuitamente na mostra no caso das empresas associadas da NERSANT ou dos aderentes ao projeto da associação, Viver o Tejo.

O balanço desta segunda edição da Mostra do Turismo do Ribatejo é muito positivo, não só pelo acréscimo de empresas presentes em relação à primeira edição, mas também pelas visitas virtuais registadas no final do certame. No total, a 2.ª Mostra do Turismo do Ribatejo ultrapassou as 10.000 visitas virtuais, número seis vezes superior ao registado no mesmo certame de 2020.

De referir que a Mostra do Turismo do Ribatejo decorreu na plataforma de negócios da associação, Compro no Ribatejo, onde cada uma das empresas expositoras pôde, através de stand virtual próprio, apresentar o seu negócio, produtos e serviços, bem como receber contactos diretos de interessados em saber mais informações ou reservar espaços e atividades. O certame, de acesso livre (sem necessidade de registo), foi amplamente divulgado pela NERSANT ao longo do mês de julho, nos diversos meios digitais da associação.

Os interessados em conhecer o serviço de feiras virtuais da NERSANT, podem consultar os certames em agenda em https://compronoribatejo.pt/feiras/.

