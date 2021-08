PSD apresentou listas aos diversos órgãos autárquicos – Ricardo Gonçalves quer ganhar eleição para o terceiro mandato

O candidato e atual presidente da Câmara Municipal de Santarém, pelo Partido Social Democrata, Ricardo Gonçalves, entregou, hoje, dia 2 de agosto, as listas candidatas aos órgãos autárquicos para o Concelho de Santarém, para as eleições agendadas para 26 de setembro.

Ricardo Gonçalves Ribeiro Gonçalves assumiu em 2012 a presidência da Câmara Municipal de Santarém, tendo sido eleito para o seu primeiro mandato em 2013. O candidato é licenciado em Economia, na Universidade Lusíada em Lisboa e Pós-Graduado em Direito das Autarquias Locais no Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa.

Em segundo lugar na lista, Ricardo Gonçalves depositou a sua confiança em João Teixeira Leite, atual presidente da empresa municipal Viver Santarém e professor do ensino superior, ex-administrador do Hospital D Manuel de Aguiar da Santa Casa da Misericórdia de Leiria, foi ainda assessor do XIX e XX Governos Constitucionais e vereador da Câmara Municipal de Santarém, licenciado em economia e mestre em gestão.

Inês Barroso concorre em terceiro lugar na lista à Câmara Municipal. A atual vereadora e vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém é mestre em ciências do desporto com vasta experiência no desporto escolar e educação.

Diogo Gomes, diretor de serviços na área da saúde, vogal do Conselho de Administração das Águas de Santarém, engenheiro técnico, membro efetivo e dirigente da Ordem dos Engenheiros Técnicos, mestre em gestão pública, foi a escolha da candidatura social democrata para quarto lugar.

Carmen Antunes, membro do executivo da Junta de Freguesia de Alcanede, candidata-se em quinto lugar à Câmara Municipal. Com formação na área da gestão de recursos humanos, é empresária na área da saúde, desenvolvendo atividade como gerente comercial numa parafarmácia.

Para sexto lugar a escolha recaiu em Beatriz Martins, presidente da Juventude Social Democrata e advogada, licenciada em Direito e mestre em ciências jurídico forenses.

Carlos Marçal é cabeça de lista à Assembleia Municipal

Carlos Marçal, o ainda presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém é cabeça de lista à Assembleia Municipal.

Para as Freguesias candidatam-se Abílio Ribeiro (Cidade de Santarém), Adriana Madeira (Freguesia de Abitureiras), Ângelo Santos (Freguesia de Abrã), Manuel Joaquim Vieira (Freguesia de Alcanede), Pedro Rui Branco ( Freguesia de Alcanhões), Carlos Curto (Freguesia de Almoster), Paulo Guedes (Freguesia de Arneiro das Milhariças), Joaquim Aniceto (Freguesia da Gançaria), José João Pedro (Freguesia de Póvoa da Isenta), Ana Chagas (Freguesia de Vale de Santarém), Sérgio Tormenta (Freguesia de Pernes), Miguel Tomás (Freguesia de Casével e Vaqueiros).

A candidatura de Ricardo Gonçalves é apoiante de seis movimentos independentes. Segundo o comunicado da candidatura, “estes apoios incondicionais resultam da abertura do PSD à sociedade civil, fazendo prevalecer os territórios e as gentes à militância partidária”. São estes o MIAB – Movimento Independente de Amiais de Baixo, liderado por Nelson Martins, o MIMO – Movimento Independente da Freguesia da Moçarria, encabeçado por Carlos Beja, o MIAAP – Movimento Independente de Achete, Azoia e Póvoa com a candidata Guida Botequim, a Lista Independente de Tremez Azóia encabeçada por Luís Mena Esteves, o MIRVA – Movimento Independente de Romeira e Várzea com o cabeça de lista Gonçalo Morais e o MIFU Movimento Independente Freguesias Unidas São Vicente do Paúl e Vale de Figueira encabeçado por Ricardo Costa.

“A entrega das listas marca o início da caminhada rumo ao terceiro mandato à frente da autarquia de Santarém de Ricardo Gonçalves”, afirma o comunicado do PSD, salientando que “a candidatura do PSD caracteriza-se pela sua vontade, energia e ambição para fazer mais pelo Concelho de Santarém e pelas suas gentes, tendo a ambição de projetar o Concelho como um dos melhores para viver e para trabalhar em território português”.

Ricardo Gonçalves declara que “durante os últimos dois mandatos trabalhámos para cuidar e fazer crescer Santarém, ao mesmo tempo que recuperámos a credibilidade e a capacidade de investimento do Município.”

“Fui o presidente desta realidade, agora, porque criámos condições para tal, sou o candidato com o encargo de realizar o sonho deste Município. A partir de 26 de setembro, serei o presidente que transforma o sonho em realidade. Santarém é o Concelho para o futuro,” conclui o candidato.

