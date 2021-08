Torres Novas lança percurso pedestre pela Rota do Almonda

A Rota do Almonda é uma pequena rota pedestre (23 km) ao longo do rio que define o concelho de Torres Novas: o Almonda. Faz a ligação entre duas áreas naturais que se destacam pela sua biodiversidade: o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e a Reserva Natural do Paul do Boquilobo.

Entre as formas cársicas do Maciço Calcário Estremenho e as terras planas da Bacia do Tejo, a Rota do Almonda está dividida em três troços, que correspondem às etapas do curso do rio à superfície: as colinas, a cidade e a várzea.

Troço a troço, de pé ou de bicicleta, desde a sua nascente até às várzeas alagadas, os visitantes poderão partir à descoberta do Almonda, um rio com muito para desvendar.

Poderá ainda partilhar as suas aventuras com o hashtag #rotadoalmonda

Mais informação sobre a Rota do Almonda em: https://cm-torresnovas.pt/images/documents/Desporto/Rota_do_Almonda.pdf

Mais informações sobre traçado e pontos de interesse em: https://torrescode.cm-torresnovas.pt/rotadoalmonda/

