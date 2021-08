Banda do Cartaxo The Town Bar é a vencedora do Festival de Música Moderna (com vídeo)

A banda do Cartaxo The Town Bar foi a vencedora do XXV Festival de Música Moderna de Corroios, iniciativa que há 25 anos cumpre o objetivo de promover e divulgar novos projetos musicais.

Nesta edição que terminou no dia 24 de julho, foram recebidos 120 projetos, dos quais 13 se apresentaram às 4 sessões do Festival, que decorreu no Cine-Teatro Ginásio Clube de Corroios, respeitando as orientações das autoridades de saúde, devidas à situação de pandemia.

Dos 3 projetos finalistas – Sogranora, do Seixal; The Town Bar, do Cartaxo; e Peter Strange, de Lisboa -, saíram vencedores os The Town Bar.

Banda do Cartaxo The Town Bar foi a vencedora do 25.º concurso de música moderna. Foto: Junta de Freguesia de Corroios



Participou na sessão final do Festival a banda convidada The Twist Connection.

Os The Town Bar, como banda vencedora do XXV Festival de Música Moderna de Corroios, marcarão presença no “Agosto Cultural”, na ExpoCorroios, no próximo dia 21 de agosto.

The Town Bar. Foto: Junta de Freguesia de Corroios

