Borussia Doutro Mundo campeão 2020-2021 do campeonato de futsal amador do Ribatejo

Terminou a época 2020-2021 do campeonato amador de futsal do Ribatejo. No passado dia 24 de julho findou o torneio de sete semanas realizado este verão, em pleno desconfinamento, com segurança e organização, tendo sido um sucesso.

A final realizou-se no pavilhão de Benfica do Ribatejo, tendo contado com a presença do vereador e vice-presidente da Câmara de Almeirim Paulo Caetano.

Na parte da manhã Futalmeirim e Terceiro Anel discutiram a classificação final. A equipa scalabitana vinha com dois golos de vantagem da 1ª mão, mas acabou goleada por 5-1 e a turma Almeirinense terminou no 5.º lugar do torneio, já o Terceiro Anel no 6.º lugar.

Ao início da tarde Esportive Brasil e UDR Vila Nova da Rainha proporcionaram uma autêntica chuva de golos no jogo de atribuição 3/4 lugares. O resultado final de 8-6 a favor da turma brasileira espelha bem a qualidade deste jogo com vários golos e jogadas de nível superior. A Esportive termina o torneio no pódio e uma excelente campanha tal como a UDR que com 29 golos vence o Melhor ataque do torneio.

União Cartaxense jogou a final com o Borussia e esteve a vencer…



A grande Final entre Borussia Doutro Mundo e União Cartaxense gerava grande expectativa. Equipas em força, um troféu e muitos prémios individuais em jogo fizeram com que os atletas se entregassem ao máximo. O Cartaxense mostrou qualidade e esteve a vencer, no entanto o Borussia teve capacidade para dar a volta e ao estar a vencer por 3-2 conseguiu aguentar até final. Mesmo com uma expulsão e alguns momentos de aperto, a equipa de Santarém mostrou toda a sua categoria e por que é o conjunto com mais troféus no historial do campeonato.

Borussia Doutro Mundo volta a vencer o campeonato amador de futsal do Ribatejo





Prémios coletivos: melhor ataque (UDR Vila Nova da Rainha), defesa menos batida (União Cartaxense), Fair Play (Futalmeirim).

Prémios individuais: melhor marcador / jogador do ano (Gonçalo Fininho do Borussia), melhor guarda redes (Carlos Silva do Borussia e Walison Moura da Esportive ambos 21 pontos), equipa do ano: GR Carlos Silva (Borussia), FIXO Miguel Abreu (Cartaxense), ALA Bruno Sousa (UDR), ALA Bernardo Oliveira (Cartaxense), PIVÔ Gonçalo Fininho (Borussia).

