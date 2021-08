Equipa de Saúde Mental na Comunidade do Hospital de Santarém realiza mais de 400 visitas ao domicílio num ano

Foram mais de 400 as visitas domiciliárias realizadas pela equipa de Saúde Mental na Comunidade do Departamento de Saúde Mental e Psiquiatria do Hospital Distrital de Santarém (HDS). Em apenas um ano de atividade, e em contexto de pandemia, esta equipa assegurou a prestação de cuidados globais essenciais de saúde mental, a nível de ambulatório e de internamento, à população da área de influência do HDS.

Desde 2020 que esta equipa atua de forma a minimizar recaídas da doença mental grave e diminuir o impacto da Covid- 19 (do confinamento e da dificuldade em lidar com as medidas restritivas de proteção), intervindo através das teleconsultas e da consulta domiciliária, com a finalidade diminuir o recurso ao Serviço de Urgência e a necessidade de internamento hospitalar.

Este primeiro ano de intervenção “tem sido traduzido em ganhos em saúde ao nível da diminuição de internamentos e da reabilitação social, assim como a diminuição do absentismo do cuidador”, afirma um dos membros da equipa, Cremilde Costa, enfermeira no HDS.

No âmbito da intervenção de saúde mental na comunidade e de acordo com o Plano Nacional de Saúde Mental (PNSM), as equipas comunitárias de saúde mental para a população adulta têm como objetivo aproximar os serviços de saúde mental da população que acompanham e assegurar respostas focadas na prevenção, através do melhor entendimento do contexto onde as pessoas vivem e adoecem, permitindo uma intervenção mais efetiva nos problemas de saúde mental.

