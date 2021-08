Grandes nomes da literatura de crime e mistério (24): Richard Austin Freeman (1862-1943)

Ao longo dos oitenta e um anos de vida com que a natureza o dotou (e isto apesar de graves doenças, que o tornam um deficiente parcial e o levam mesmo a interromper uma carreira brilhante)[1], viu-se forçado a renunciar ao exercício da medicina, mas não ao ensino.

E, sobretudo, a escrever sobre a carreira detectivesca de um médico, sublimando assim (diria Freud…) a sua frustração de não poder continuar a lutar ativamente contra as doenças.

Nasce em Londres em 11 de abril de 1862 (morrerá no florido e ridente condado de Kent, em Gravesend, em 28 de setembro de 1943, assustado por uma guerra que nada tem que ver, em nenhum aspecto, com o seu tranquilo mundo vitoriano…).

Começa a sua carreira literária em colaboração com um colega, John James Pitcairn (que alguns dizem ser um seu “alter ego”), sob o pseudónimo de Clifford Ashdown.

Essa dupla (se o era, de facto…) dá vida a um escroque simpático, digamos um Raffles de segunda Divisão – B, um tal Romney Pringle, émulo do Colonel Caoutchouc-Clay (criado em 1896 por Grant Allen, anterior, pois, ao Raffles de Hornung e ao Arsène Lupin, de Leblanc).

Escreve sobre ele doze contos, condensados pelo Cassell’s Magazine em dois volumes: “The Adventures of Romney Pringle”, de 1902 e “The Further Adventures of Romney Pringle”, de 1903.

Mas o nosso cirurgião manqué atinge o melhor da sua carreira ao dar vida a uma figura imorredoura da literatura policial: o Dr. John Evelyn Thorndyke, um dos primeiros médicos-detective da história do policial (com Meade e Halifax).

Com ele nasce a medicina científica, ao serviço da luta sem fim e sem descanso contra o crime, o ramo médico da polícia, os forensic doctors que os anos noventa do século XX tanto irão explorar…

Com ele, serão possíveis, cem anos depois, Scully e Samantha, C.S.I. e Rhymes, Ducky, Langston e quantos, quantos mais, que já nos parecem indispensáveis para mobilar o cenário de cada episódio de cada série policial que hoje nos inunda as televisões…

Thorndyke, forensic Doctor, como assessor em medicina legal da polícia, passará o resto da sua vida com Freeman, até que a morte deste acabe (por igual), com a sua precária existência no papel…

Mais de vinte romances e um sem número de novelas dão consistência à personagem, dotada de uma inconcebível boa vontade, enorme perspicácia nas missões que lhe foram confiadas e um saber enciclopédico, que bateria Diderot e d’Alembert aos pontos…

As suas singulares faculdades de observação e análise, permanentemente postas à prova, nunca falham.

Pela menos na opinião do seu factótum Polton, personagem de um servilismo e adoração enervantes, para não dizer repulsivas.

Ambos e o seu Boswell (que também o tem) são-nos apresentados em “The D’Arblay Mystery”.

O Dr. John Thorndyke, “uma das maiores autoridades vivas” em Medicina legal, professor na Faculdade adjacente ao St. Margareth’s Hospital, em Londres.

Mr Polton, o seu fiel ajudante, uma espécie de Bunter mais científico (ou seria este que era culto de mais para um mordomo?), mesmo a calhar para suprir as monumentais e inumeráveis carências científicas e tecnológicas do frívolo Lorde Peter Wimsey.

O Dr. Gray é o seu Watson de estimação.

Diz-se, sem grandes provas de suporte, que a figura de Thorndyke lhe teria surgido, tendo por modelo o Prof. Alfred Swaine Taylor, reputado cientista da época.

Como se dizia que o Prof. J. Bell era o suporte da figura de Sherlock Holmes para a inspiração de Conan Doyle…

Possível, não certo.

Em 1924 (“The Art of Detective Story”) Freeman diz-nos: “a qualidade de [ser] história policial, pela qual ela se distingue de todos os outros géneros literários, consiste em que oferece ao leitor satisfação intelectual. O que não quer dizer que lhe devam faltar outras qualidades, que são apanágio da boa literatura […] mas essas qualidades são secundárias e subordinadas ao interesse intelectual, ao qual, se for necessário, deverão ser sacrificadas. […] o Autor deve demonstrar ao leitor que a conclusão emergia natural e razoavelmente dos factos que ele já conhece e que nenhuma outra solução era possível”.

Freeman foi, no entanto, apesar do estilo enfadonho (e hoje quase ilegível, como se depreende da profissão de fé acima descrita…) das suas obras, um notável teórico do romance policial, tendo escrito mesmo mais do que um excelente ensaio na matéria.

Também ele estabeleceu, como Ronald Knox e S. S. Van Dine, um must a respeitar obrigatoriamente por qualquer escritor de “Detective Stories”.

Três, para ser exato, o que lhes dava, face às outras, pelo menos um mérito: o da brevidade.

O crime deve ser susceptível de solução (pelo menos aproximada) por parte do leitor; A solução, apresentada por quem figure como investigador oficial, deve ser absolutamente conclusiva e convincente; Nenhumas provas devem ser escondidas ao leitor. Todas as cartas devem ser honestamente postas na mesa, antes de ser apresentada a solução.

É pouco e é demasiado.

Mas Freeman não é, necessariamente, um escritor medíocre e ele mesmo reconhece, em 1929, que, por exemplo em “The Case of Oscar Brodski”, onde, segundo ele, “all the usual conditions are reversed…the reader knows everything, the detective knows nothing, and the interest focuses on the unexpected significance of trivial circumstances”.

Aliás, na trama dos seus livros é notável a originalidade; quase sempre figura como brilhante inventor, nas suas intrigas, dotadas de cativante coerência lógica (mas baseada num estilo soberbamente enfadonho…nunca é demais avisar).

Devem-se-lhe diversas técnicas, cada qual mais audaciosa que a anterior, como, por exemplo, “The Inverted Story” (hoje popularizada pela série televisiva Columbo), que acima referi, no decurso da qual o crime começa por ser analisado e descrito do ponto de vista do assassino, antes que se dê início ao inquérito policial propriamente dito.

O leitor, que já sabe quem é o vilão, segue, passo a passo, o progresso do detective na procura do criminoso.

Esta técnica narrativa foi por ele usada, por exemplo, numa recolha de contos, reunida no volume “The Singing Bone”, de 1912.

Foi igualmente Freeman que usou, pela primeira vez, ideias como a da falsificação de impressões digitais, em 1907, em “The Red Thumb Mark” (bem melhor do que a teoria de Conan Doyle, no “Norwood Builder”), ou da congelação de um cadáver, para falsificar a data da sua morte real (“A Silent Witness”, de 1914).

A sua obra influenciou (e influencia ainda hoje) inúmeras gerações dos que tentam casar “crime” e “medicina” …

ALGUMAS OBRAS

SHORT STORIES

THE CASE OF OSCAR BRODSKI

A CASE OF PREMEDITATION

THE ECHO OF A MUTINY

A WASTREL’S ROMANCE

THE MISSING MORTGAGE

PERCIVAL BLAND’S PROXY

THE OLD LAG

THE STRANGER’S LATCHKEY

THE ANTHROPOLOGIST AT LARGE

THE BLUE SEQUIN

THE MOABITE CIPHER

THE ALUMINIUM DAGGER

THE MAGIC CASKET

THE CONTENTS OF A MARE’S NEST

THE STALKING HORSE

THE NATURALIST AT LAW

MR. POITING’S ALIBI

PANDORA’S BOX

THE TRAIL OF THE BEHEMOTH

THE PATHOLOGIST AT THE RESCUE

GLEANINGS FROM THE WRECKAGE

THE PUZZLE LOCK

THE GREEN CHECK JACKET

THE SEAL OF NEBUCHADNEZZAR

PHYLLIS ANNESLEY’S PERIL

A SOWER OF PESTILENCE

REX V. BURNABY

A MYSTERY OF THE SAND-HILLS

THE APPARITION OF BURLING COURT

THE MYSTERIOUS VISITOR

THE CASE OF THE WHITE FOOT-PRINTS THE BLUE SCARAB

THE NEW JERSEY SPHINX

THE TOUCHSTONE

A FISHER OF MEN

THE STOLEN INGOTS

THE FUNERAL PYRE

THE MAN WITH THE NAILED SHOES

THE MANDARIN’S PEARL

A MESSAGE FROM THE DEEP SEA

THE ADVENTURES OF ROMNEY PRINGLE –DOIS VOLUMES (COM J. J. PITCAIRN – CONTOS CURTOS), 1902

JOHN THORNDYKE’S CASES, 1909 – CONTOS CURTOS

THE GREAT PORTRAIT MYSTERY, 1918 – CONTOS CURTOS

DR. THORNDYKE’S CASE BOOK, 1923 – CONTOS CURTOS

NOVELS

THE RED THUMB MARK, 1907

THE EYE OF OSIRIS, 1911

31 NEW INN

THE MYSTERY OF 31, NEW INN, 1912

A SILENT WITNESS, 1914

HELEN VARDON’S CONFESSION, 1922

THE CAT’S EYE, 1923

THE MYSTERY OF ANGELINA FROOD, 1924

THE PUZZLE LOCK, 1924

THE SHADOW OF THE WOLF, 1925

THE D’ARBLAY MYSTERY, 1926

THE MAGIC CASKET, 1926

A CERTAIN DR. THORNDYKE, 1927

AS A THIEF IN THE NIGHT, 1928

MR. POTTERMACK’S OVERSIGHT, 1930

PONTIFEX, SON AND THORNDYKE, 1931

WHEN ROGUES FALL OUT, 1932

DR. THORNDYKE’S DISCOVERY, 1932

DR. THORNDYKE INTERVENES, 1933

FOR THE DEFENCE: DR. THORNDYKE, 1934

THE PENROSE MYSTERY, 1936

DEATH IN THE INN, 1936

THE STONEWARE MONKEY, 1938

MR. POLTON EXPLAINS, 1940

THE JACOB STREET MYSTERY, 1942

THE GOLDEN POOL, 1943

THE UNWILLING ADVENTURER, 1926

THE UTTERMOST FARTHING, 1926

THE EXPLOITS OF DANBY CROKER, 1931

THE SURPRISING EXPERIENCES OF MR. SHUTTLEBURY COBB, 1931

FLIGHTY PHYLLIS, 1932

THE OTHER EYE OF OSIRIS, 1933

THE DEAD HAND, 1935

THE GREAT PORTRAIT MYSTERY, 1937

Imagem da época da obra The Aluminum Dagger

Carlos Macedo

[1] Pois era médico cirurgião colonial em Accra, tendo exercido a profissão apenas em colónias do Império Britânico.

