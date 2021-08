IP Santarém acolheu os atletas da 3.º volta a Portugal de Cadetes durante os 4 dias da prova no distrito

Entre os dias 29 de julho e 1 de agosto, o Instituto Politécnico de Santarém acolheu os atletas da 13.ª Volta a Portugal de Cadetes, nas suas instalações na cidade de Santarém.

O IPSantarém recebeu nas suas instalações 19 equipas (das 21 em prova) num total de 120 atletas com as suas equipas técnicas distribuídas pela residência Andaluz (13 equipas) no Campus Andaluz e pela residência de São Pedro (6 equipas) na Escola Superior Agrária, alojando-os e fornecendo refeições numa ação voluntária de responsabilidade social da Instituição de Ensino Superior.

A responsabilidade de toda a logística ligada à acomodação dos atletas e equipas ficou a cargo de Ana Cunha coadjuvada por Irina Guerreiro. A administradora dos SAS – serviços de ação social, Isabel Barroso refere que “ao todo foram cerca de 30 pessoas, entre diretores, funcionários e estudantes que participaram nesta missão de acolhimento ao pelotão ciclista, missão esta que implica uma enorme logística”.

“O Instituto Politécnico de Santarém quer ser, cada vez mais, um parceiro da comunidade local e regional”, salienta Isabel Barroso.

O pelotão de jovens iniciou a competição no dia 30 de julho pelas 15h00 com finalização das 3 etapas no domingo, dia 1 de agosto. A prova passou pelos concelhos de Santarém, Rio Maior, Almeirim, Alpiarça, Benavente e Coruche num total de 244,8 km, sempre acompanhada por Sérgio Sousa, Diretor Desportivo da Federação Portuguesa de Ciclismo e antigo ciclista, que foi também o Diretor Nacional desta prova.

Da esquerda para a direita: Inês Barroso, vice presidente do Município de Santarém; Isabel Barroso, administradora dos SAS, IPSantarém; Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo; Tiago Santos, atleta vencedor 13.ª Volta a Portugal de Cadetes; Miguel Silva, professor IPSantarém; João Teixeira Leite, presidente Viver Santarém; Sérgio Sousa, diretor desportivo da Federação Portuguesa de Ciclismo e diretor Nacional da prova



Segundo Sérgio Sousa, “todos gostaram destes três dias nas instalações do Politécnico de Santarém. Foi uma espécie de casamento perfeito.”

Tiago Santos, do Alcobaça CC/Crédito Agrícola, foi o grande vencedor da Volta a Portugal de Cadetes, cortando a meta em Santarém, na etapa que finalizou o terceiro e último dia da prova, subindo ao pódio acompanhado pela administradora dos SAS Isabel Barroso, no momento em que é entregue a camisola do IPSantarém ao ciclista vencedor. “Foi com enorme satisfação que o IPSantarém acolheu os atletas durante estes 4 dias, promessas futuras do ciclismo em Portugal e inspirações para as suas gerações e gerações vindouras, são eles o nosso futuro”, refere o IP Santarém em comunicado.

