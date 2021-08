Pedrógão Triatlo/CFDLP conquista Circuito Regional de Triatlo Jovem

Previsto para o passado dia 31 de julho, o Aquatlo do Fundão, não se realizou por decisão da respectiva Câmara Municipal e justificado por motivos relacionados com a situação pandémica no concelho. Esta seria a quinta e última etapa do Campeonato Regional de Triatlo Jovem do Centro Interior, pelo que, a Federação de Triatlo de Portugal, decidiu dar o respectivo campeonato como concluído.

Já virtualmente vencedor, em virtude da pontuação obtida nas quatro etapas realizadas anteriormente, o Pedrógão Triatlo/CFDLP conquista assim o Campeonato Regional de Triatlo Jovem do Centro Interior, um circuito que engloba clubes e escolas de Triatlo dos distritos de Castelo Branco, Santarém e Portalegre. Um título que se vem juntar ao excelente 4.º lugar já obtido no Campeonato Nacional Jovem.

Um resultado que se torna mais relevante, tendo em conta que se trata do primeiro ano de existência do PTri/CFDLP, mas também pela constância demonstrada ao longo de todo o campeonato, ao obter quatro primeiros lugares colectivos em outras tantas provas efectuadas, nomeadamente Alpiarça, Abrantes e Castelo Branco (estafetas e individual).

Significativo, o facto do PTri/CFDLP ter sido, em todas as provas do campeonato regional, o clube com maior número de atletas presentes, tendo, no cômputo das quatro provas realizadas, participado com uma média de 27 atletas por prova, com representação nos diversos escalões de formação (Benjamins, Infantis, Iniciados, Juvenis e Cadetes) e com idades compreendidas entre os 8 e os 15 anos, confirmando desta forma o seu projecto de Escola de Triatlo.

Estão de parabéns todos os jovens atletas, treinadores e encarregados de educação, bem como todos os patrocinadores que tornaram possível este projecto.

