Conselho de Disciplina suspende por 1 ano o jogador do Samora por agredir adversário do Fazendense

O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém decidiu punir o jogador André Raimundo Pinto, do Grupo Desportivo Samora Correia, com a pena de um ano de suspensão, pela agressão violenta a um outro jogador, Alexandre Matos, que sofreu traumatismo facial, tendo saído do campo de ambulância para ser assistido no hospital de S. José em Lisboa. Os factos registaram-se no jogo entre o Grupo Desportivo Samora Correia e o Associação Desportiva Fazendense, no dia 20 de junho de 2021, a contar para o Campeonato Distrital da 2.ª Divisão.

Segundo o comunicado oficial da AFS, emitido ontem, dia 3 de agosto, “o castigo de um ano leva em conta o tempo em que o jogador esteve suspenso preventivamente, por infração ao disposto no n.º 1 e 2 do artigo 110.º, do Regulamento Disciplinar da Associação de Futebol de Santarém”.

Jogador do Benavente Futsal punido com 3 meses de suspensão

De acordo com este mesmo comunicado, o Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém decidiu punir o jogador Marco Filipe Antunes Gonçalves, do Benavente Futsal Clube

Associação, na pena de três meses de suspensão, levando-se em conta o tempo em que

esteve suspenso preventivamente, por infração ao disposto no nº. 4 do artigo 108º, do

Regulamento Disciplinar da Associação de Futebol de Santarém, por factos ocorridos aquando do

jogo do Benavente Futsal Clube Associação com o Clube Desportivo “Os Patos”, no dia

20 de junho de 2021, a contar para o Torneio Sub.20 de Futsal Masculino.

Benavente Futsal punido com derrota, multa e 2 jogos à porta fechada

O Conselho de Disciplina puniu também o Benavente Futsal Clube Associação com a pena derrota por 3 – 0, na realização de dois jogos à porta fechada e na multa de 300 euros, peos factos ocorridos aquando do jogo que disputou contra o Clube Desportivo “Os Patos”, no dia 20 de junho de 2021, a contar para o Torneio Sub.20 de Futsal

Masculino, por infração ao disposto no nº. 1 do artigo 147º, punido nos termos do nº. 1 do artigo

146, ambos do Regulamento Disciplinar da Associação de Futebol de Santarém.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...