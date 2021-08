Noites de Cinema ao Ar Livre regressam ao Jardim do Centro Cultural Gil Vicente

O jardim do Centro Cultural Gil Vicente, em Sardoal, volta a ser palco de sessões de Cinema ao Ar Livre. Com o mote “Grandes Filmes, Noites Quentes”, a iniciativa decorrerá nas quintas-feiras de agosto, pelas 22 horas, e tem entrada livre. A lotação será limitada, de acordo com o plano de contingência do espaço para a COVID-19, sendo obrigatório o uso de máscara.

Na tela serão exibidos quatro filmes: “A Felicidade das Pequenas Coisas”, no dia 5 de agosto; “As Maravilhas de Montfermeil”, no dia 12; “Pop Aye”, no dia 19; e “O Meu Burro, o Meu Amante e Eu”, no dia 26.

Refira-se que as edições anteriores de Cinema ao Ar Livre no Sardoal se pautaram por uma grande adesão de público.

As Noites de Cinema ao Ar Livre são promovidas pelo Município de Sardoal, em parceria com o EspalhaFitas – Secção de Cinema da Palha de Abrantes e com o apoio da TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...