Aquanena promove trabalhos de manutenção anual da ETAR de Alcanena

A AQUANENA está a realizar, durante o mês de agosto, trabalhos de manutenção geral anual dos órgãos da ETAR de Alcanena, aproveitando o período de verão, o baixo caudal de efluente e a coincidência com os períodos de férias da maioria dos utilizadores do sistema, a indústria de curtumes.

Em toda a ETAR foram executadas pinturas e outras ações de beneficiação geral nos passadiços, paredes, escadas, fachadas e interiores de edifícios. Está também a ser executada a limpeza e pintura de todas as estruturas metálicas e dos motores dos equipamentos.

Os trabalhos de manutenção geral representam um investimento aproximado de 25 mil euros.

No que diz respeito aos órgãos de funcionamento da ETAR, e começando pela zona de elevação inicial do efluente, nomeadamente nos Parafusos de Arquimedes, foi efetuada a limpeza dos poços, substituição de todas as chumaceiras, verificação de apoios de bombas e das estruturas de cobertura, a limpeza e pintura de todas as estruturas metálicas e de todos os motores dos equipamentos.

Na zona de desengorduramento/ desarenador foi efetuada a limpeza dos canais, verificação do estado dos equipamentos e limpeza dos difusores.

Na área do tratamento físico-químico foi feito o esvaziamento das cubas, a aspiração e limpeza das lamas acumuladas e a limpeza de paredes.

Os tanques de decantação primária e secundária foram também totalmente esvaziados, foi efetuada a limpeza de paredes, condutas e pontes com auxílio e verificadas as estruturas, substituição de rodas e borrachas. Nos tanques dos espessadores de lamas foram realizados diversos trabalhos semelhantes aos dos tanques de decantação.

Nos tanques de equalização / homogeneização, os trabalhos de manutenção consistem no abaixamento do nível de água no tanque e na verificação do estado de difusores.

Relativamente ao tanque de sulfuretos, os trabalhos incluíram o esvaziamento dos tanques, a aspiração das lamas e limpeza de paredes com recurso a hidrolimpador.

Os trabalhos decorreram com apoio de um hidrolimpador, um equipamento que possibilitou o esvaziamento e limpeza dos tanques, assim como o processo de reinjeção do efluente líquido removido, de novo no processo de tratamento da ETAR.

As lamas retiradas dos vários órgãos da ETAR foram devidamente tratadas, acondicionadas e enviadas para o Aterro de Alcanena.

