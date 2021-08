Câmara do Entroncamento atribui vales de 25€ a todos os alunos do 2.º ao 3.º Ciclos e ensino secundário/profissional do ensino público

O Município do Entroncamento tem desenvolvido uma política educativa que assegura o acesso à educação a todas as crianças e jovens do concelho, independentemente das condições socioeconómicas. Nos últimos anos, tem sido feito um investimento continuado na área educativa, aumentando progressivamente a abrangência dos apoios às crianças e jovens em idade escolar no Entroncamento.

No âmbito do programa “Estudar na Cidade”, a Câmara Municipal, aprovou em reunião de Câmara de 21 de junho de 2021, a atribuição de uma comparticipação no valor de 25€, por aluno do 2º ao 3º Ciclos, 10º e 11º anos e, este ano, alargado para o 12º ano de escolaridade do ensino público para aquisição de livros e material escolar, em estabelecimentos do concelho aderentes ao programa, procurando assim estimular o comércio local.

A atribuição dos Vales Escolares abrange cerca de 1700 alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas da Cidade do Entroncamento, prevendo-se um investimento total de 42.500,00€, referente ao ano letivo de 2021/2022.

Este apoio é feito mediante a atribuição de um vale em nome do aluno, que estará disponível para levantamento no Gabinete de Apoio à Presidência, no edifício dos Paços do Concelho, a partir do dia 6 de agosto, nos dias úteis, entre as 9h00 e as 13h00m. Para ser efetuado o levantamento do respetivo vale deverá de ser apresentado o Cartão de Cidadão do aluno.

Câmara Municipal do Entroncamento atribui vales de 25€ a todos os alunos do 2º ao 3º Ciclos e ensino secundário/profissional do ensino público

