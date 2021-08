Gimno Clube de Santarém já prepara Scalabiscup 2022

O Gimno Clube de Santarém (GCS) enquanto entidade organizadora da Scalabiscup 2021, está bastante satisfeito com os resultados globalmente alcançados e com o nível de satisfação que os participantes demonstraram durante e após o término do evento, que se refletem no comentário geral de que “voltaremos!”.

Entre os dias 8 e 10 de Julho realizou-se em Santarém a 9.ª edição da SCALBISCUP, competição internacional de ginástica de trampolins, que este ano contou com cinco países representados: Portugal, Espanha, Bélgica, Argentina e Estónia.

O GCS, que mesmo tendo em consideração todas as dificuldades e adversidades impostas pela pandemia, conseguiu organizar com sucesso e em segurança o evento, para 478 ginastas. Após a não realização desta prova em 2020, a comunidade gímnica há muito vinha pedindo que houvesse a edição de 2021, pois é sempre um marco no calendário internacional e que este ano teria uma simbologia acrescida com o retorno às grandes competições internacionais. Restrito lote onde a SCALABISCUP ocupa um lugar de destaque.

Se inicialmente a expectativa apontava para cerca de 350 ginastas, a implementação das medidas sanitárias e o aumento da confiança dos clubes na organização, elevou consideravelmente os números, criando desafios e trazendo ainda mais responsabilidades.

Apesar da grande maioria dos participantes vir de diversos confinamentos e dificuldades em treinar convenientemente, de uma forma geral foi apresentado um elevado desempenho técnico, com muito poucas falhas para o número de rotinas realizadas. Se por um lado isso pode ser uma surpresa, por outro demonstrou o nível de determinação e perseverança dos participantes, bem como o empenho de equipas técnicas e clubes em minimizar os efeitos colaterais da pandemia no desenvolvimento da modalidade. Inclusivamente foram apresentados à comunidade novos valores, que certamente darão cartas na modalidade no futuro e os iremos poder observar em campeonatos do mundo ou jogos olímpicos.

Em termos desportivos, destacam-se os resultados no principal escalão, o Sénior, em cada um dos aparelhos:

Trampolim Individual Feminino

1º Ingrid Maior, Ginásio Clube Vilacondense

2º Beatriz Martins, Lisboa Ginásio Clube

3º Sofia Correia, Sporting Clube de Portugal

Trampolim Individual Masculino

1º Pedro Ferreira, Sporting Clube de Portugal

2º Raul Sanches, Federação Madrilena de Ginástica

3º Ruben Tavares, Sporting Clube de Portugal

Duplo-mini Trampolim Feminino

1º Melania Rodrigues – Ximnasia Pontevedra

2º Sara Guido, Lisboa Ginásio Clube

3º Aintzane Garcia, Ximnasia Pontevedra

Duplo-mini Trampolim Masculino

1º Diogo Cabral, Associação Académica de Espinho

2º David Franco, Club Gimnasia Valladolid

3º Pedro Marques, Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal

Tumbling Feminino

1º Margarida Agostinho, Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal

2º Mariana Cascalheira, Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal

3º Carolina Fatela, Associação de Ginástica do Distrito de Leiria

Tumbling Masculino

1º André Palma, Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal

2º Henrique Nascimento, Associação Académica de Coimbra

3º Ian Zermeño, Ximnasia Pontevedra

(fotos cerimónias protocolares: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=scalabiscup&set=a.4117492355003314)

O GCS contou com o apoio institucional da Câmara Municipal de Santarém, Viver Santarém, Federação de Ginástica de Portugal e Associação de Ginástica de Santarém, sem o qual tudo seria bem mais difícil, para o qual faz o público agradecimento. Fruto do acompanhamento e aconselhamento da Direção Regional de Saúde, foram impostas uma série de condicionantes à implementação do evento por parte do GCS para garantir a segurança de todos. O clube ainda assim procurou ir um pouco mais além com a implementação, por exemplo, de testagem obrigatória a todas as pessoas credenciadas para o evento e que tivessem acesso ao interior da instalação, bem como a aquisição de diversos equipamentos e produtos para excecionalmente apetrechar os espaços de forma a proporcionar segurança adicional, levando a que o evento terminasse sem qualquer caso de COVID 19 associado. Esta era a principal meta para a organização, que se encontra muito satisfeita por ter sido plenamente alcançada.

Num momento de dificuldade geral, a realização do evento permitiu ainda dinamizar extraordinariamente a economia da cidade, aumentando as taxas de ocupação da hotelaria e restauração durante praticamente uma semana.

O GCS salienta que mais uma vez ficou provado ser possível organizar em Santarém eventos de elevada qualidade e dimensão e a organização espera em 2022 que todos os recordes sejam batidos e já começou a trabalhar para que a 10.ª edição da SCALABISCUP seja a melhor de sempre e o maior evento desportivo da cidade.

