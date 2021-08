Rede Concelhia de Emergência Alimentar retoma campanha de recolha de alimentos

As instituições que integram a Rede Concelhia de Emergência Alimentar retomam a campanha junto da comunidade – Cartaxo Solidário –, para angariação de bens alimentares e de higiene.

Pedro Magalhães Ribeiro, lembra que o propósito da campanha, é que “as instituições, as autarquias, as iniciativas voluntárias, não se sobreponham. É necessário que as respostas sejam articuladas, complementares e dirigidas a quem mais precisa”, explicou o autarca – “o que dá segurança a quem faz doações de bens e mantém o direito à dignidade e ao sigilo, a quem solicita apoio. No concelho do Cartaxo há respostas sociais e apoio disponível para todas as famílias que dele necessitem. Este apoio é prestado por instituições que trabalham há muitos anos na comunidade, são estas instituições que a campanha vem apoiar”.

Pedro Magalhães Ribeiro, presidente da Câmara Municipal do Cartaxo e do Conselho Local de Ação Social explicou que “no início da pandemia, a autarquia desenvolveu um trabalho conjunto com as instituições do concelho para a construção de respostas ao impacto que a pandemia da doença Covid-19 teve nas famílias, por força de alterações à sua situação laboral ou de saúde”.

Desde o início da pandemia, o grupo de trabalho Apoio Alimentar, da Rede Social do concelho, que já estava a acompanhar a atividade da rede concelhia de emergência alimentar, manteve intervenção ainda mais próxima junto das instituições e da comunidade. A campanha Cartaxo Solidário surgiu no âmbito das atividades desenvolvidas por este grupo de trabalho.

O presidente da Câmara explicou, que “a nossa área de Ação Social e Saúde, coordenada pelo vereador Fernando Amorim, tem mantido a operacionalização da campanha de recolha de alimentos e bens essenciais, entregando-os às instituições que integram a Rede Concelhia de Emergência Alimentar”. A Rede Concelhia apoia cerca de 400 famílias, tendo a campanha solidária recolhido mais de um milhar de artigos no último ano.

Produtos necessários

Leite . Bolachas . Açúcar . Farinha . Sal . Azeite . Óleo . Manteiga . Enlatados

Produtos de Primeira Infância . Produtos De Higiene Pessoal e Doméstica

Instituições a apoiar com a campanha Cartaxo Solidário

Cáritas Paroquial de Vila Chã de Ourique . Centro Paroquial de Bem Estar Social de Pontével . CLR Projet . Conferências de São Vicente de Paulo – do Sagrado Coração de Jesus, Cruz Vermelha Portuguesa – Centro Humanitário (Santarém/ Cartaxo)

Entrega dos bens

Quartel dos Bombeiros Municipais do Cartaxo

