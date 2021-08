Tomar celebra Dia Internacional da Juventude com desporto, música, cinema e ideias

O Município de Tomar vai celebrar o Dia Internacional da Juventude, estendendo a programação entre os dias 12 e 16 de agosto.

Assim, na quinta-feira, 12, será Dia Aberto na Piscina Municipal Vasco Jacob (nos períodos das 10 às 14 e das 15 às 19 horas), com entradas gratuitas para utentes até aos 30 anos, o mesmo acontecendo nas entradas para a piscina, ténis e squash no Complexo Desportivo Municipal, entre as 16 e as 22 horas.

Ainda na Piscina Vasco Jacob, haverá uma Pool Party com Pão de Ló Gigéis Sete, entre as 17 e as 19 horas. Em todos os casos será necessário apresentar documento de identificação, estando os mesmos sujeitos a lotação limitada de acordo com as regras sanitárias em vigor.

Na quinta e sexta-feira, dias 12 e 13, entre as 10 e as 20 horas, haverá atividades desportivas na zona desportiva junto ao Nabão e no Mouchão, com escalada, slide, water balls e insufláveis, da responsabilidade da Corda Bamba, com as mesmas regras.

Ainda na sexta, dia 13, das 19 às 22 horas, café-concerto da responsabilidade da JATO, no largo fronteiro à Sociedade Filarmónica Gualdim Pais.

No sábado, 14, pelas 18h30, entre o Mouchão e a Piscina Vasco Jacob, acontece o “Sunset d’ideias”, uma iniciativa da Gerar Oportunidades e da Juventude Socialista, para jovens entre os 15 e os 30 anos, com inscrições obrigatórias e limitadas, mas gratuitas, nas redes sociais da Gerar Oportunidades. A premissa é refletir sobre a questão “Achas que Tomar precisa de inovar e gerar oportunidades para os jovens?”, a partir da qual a organização sugere: “junta-te a nós para, entre jovens, partilhar os nossos desafios e refletir sobre soluções possíveis para o nosso dia a dia. Tudo isto através de dinâmicas de educação não formal, com momentos de convívio e alguns petiscos. Tudo em segurança!”

Finalmente, na segunda-feira, dia 16, pelas 21h30, haverá ainda 50% de desconto para quem tenha até 30 anos de idade (mediante apresentação do documento de identificação), para assistir ao filme “Snake Eyes – A Origem dos G.I. Joe”, no Cine-Teatro Paraíso, numa iniciativa com o apoio da First Pick.

